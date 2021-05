Torna a vivere la Rocca di Arignano. Firma il menu lo stellato Ugo Alciati

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 10:30

La Rocca di Arignano

Il progetto

Luca Veronelli ed Elsa Panini

L'accoglienza della Rocca in sei stanze

La Rocca ospita sei camere

La Locanda della Rocca, il ristornate guidato da Fabio Fabio Sgrò

Cucina stagionale, della tradizione, del territorio

La Scuola di cucina

Anche una Scuola di cucina all'interno della struttura

L'Ortolano

Il percorso sensoriale

L'area benessere

giugnoaprirà le porte al pubblico, dopo undurato 6 anni. Al suo interno unguidato dall’executive chef, con la consulenza dello chef 1 stella Michelin, una, uno spazio eventi, sei intime camere, con un’area benessere dedicata, un percorso sensoriale e un’opera d’arte dell’illustre scultore«Vogliamo che la Rocca torni a splendere, che diventi unae che si riappropri di quella vita che le è stata rubata secoli fa». Esordiscono cosìed, i proprietari della Rocca di Arignano – lui erede di una famiglia imprenditoriale e consulente aziendale, lei biologa con la passione per la cucina - che dariaprirà le porte, a 20 km da, dopo un importante lavoro di restauro.All’interno vi saranno uno spazio ristorativo,, con la consulenza dello chef stellato Ugo Alciati e la presenza dell’executive chef Fabio Sgrò, la Scuola di cucina guidata dalla direttrice creativa Elsa Panini, un piano dedicato agli, di lavoro e di piacere, e un ultimo riservato a sei esclusive camere, i cui ospiti avranno la possibilità di accedere a un’riservata. A fare da anteprima all’esperienza che attenderà loro ci saranno il percorso sensoriale, un cammino da vivere con tutti i propri sensi, e, collocata all’ingresso, una scultura di Arnaldo Pomodoro: un parallelepipedo di bronzo e fibra di vetro, emblema dello stile inimitabile e originale dell’artista che tutto il mondo ci invidia.Alla base di tutto, prima ancora del progetto, c’è ildi una famiglia, quella di Luca Veronelli e di Elsa Panini, che da sempre condividono un desiderio comune: vivere e lavorare a contatto con la, in un contesto che abbia quel gusto del vissuto che dona a tutto un sapore diverso. Luca Veronelli, classe 1966, proveniente da una famiglia di imprenditori, consulente aziendale, appassionato di giornalismo e di teatro. «Enogastronomia, antichità e desiderio di benessere, in attesa che un giorno, ad apprezzare questo progetto di vita – e non di puro investimento – ci saranno i nostri eredi».Elsa Panini, anch’essa proveniente da una famiglia di imprenditori, biologa per formazione e cuoca per passione, con un passato nel controllo qualità, è a capo della Scuola di cucina, a cui è affidato il compito di portare il concetto dellaal di là delle mura, grazie aiaperti a tutti, che animeranno il palinsesto durante l’anno. «Il nostro è un vero e proprio progetto di vita, più che di lavoro, che mi ha permesso di apprezzare ancora di più il valore dellae delle cose fatte bene e con amore. È un sogno che si realizza, fatto di amore e mattoni vecchi di mille anni, benessere e cibo».Sei saranno le stanze dove gli ospiti potranno accomodarsi e vivere l’esperienza della. Riposare in questi ambienti, che non hanno avuto abitanti per secoli, guardare da quelle finestre, che per 700 anni sono rimaste serrate, sembra impossibile.In ogni camera l’equilibrio dei materiali è affidato aiche rivestono le generose altezze, ai, alle vecchie ceramiche, al legno, ai velluti, ai portoni borchiati che sanno di storia, al ferro grezzo, alla lana cotta e al lino dei tessuti. Il linguaggio è lontano e contemporaneo allo stesso tempo.Fiori all’occhiello della struttura sono ladella Camera della Guardia con accesso privato, che prende il nome proprio dalla sentinella che qui riposava al termine della ronda, e la Camera della Trinità, la suite a doppia altezza con vasca idromassaggio, che culmina con ilche si trova a 30 metri di altezza. Da qui si può godere di un panorama che lascia senza fiato, fatto di dolci colline, di borghi e di natura. E che presto si potrà ammirare da altre nove stanze.A firmare la carta delLa Locanda della Rocca, lo chef 1 stella Michelin di, Ugo Alciati. Chiamato a coordinare il progetto ristorativo, ha scelto come executive chef Fabio Sgrò, dopo aver instaurato con lui un rapporto umano prima ancora che lavorativo. «Pur non avendo mai lavorato fianco a fianco con Fabio, sono certo che si rivelerà la persona giusta per questo progetto, è un condensato di esperienze di spessore in ristoranti di livello, anche a livello internazionale».La filosofia di cucina è stata costruita a 4 mani, grazie a studi che arrivano fino all’epoca medievale, portati a termine attraverso libri e. Il risultato è una proposta culinaria singolare: da un lato in grado di richiamare gli usi di un tempo e dall’altro la. Locale, stagionale edsono le tre caratteristiche imprescindibili per la selezione delle materie prime, al fine di creare una linea di continuità con ile in sintonia con il panorama naturale.La presenza dello chef Alciati alla Rocca sarà contingentata a, nella scuola, orchestrata dalla direttrice creativa Elsa Panini, a eventi enogastronomici e a occasioni speciali.Nello stesso piano della cucina e della sala del ristorante si troverà la Scuola di cucina, dove Elsa Panini illustrerà la sua filosofia dicon le proprie lezioni. L’anima della scuola è il grande tavolo centrale, che non solo ospiterà i suoi corsi, ma sarà anche ilsu cui si muoveranno le mani esperte di cuochi e professionisti.Qui prenderanno vita i, lee le creazioni pasticcere che si potranno degustare alla tavola del ristorante. Le parole chiave sono stagionalità, tradizione, territorio, ritorno alla terra,, genuinità,. Parole che restano solo teoria, se non sono seguite da una pratica coerente. Ed è esattamente quello che succede all’interno della scuola, al centro di uno degli ambienti più evocativi del castello, dove unfitto di lezioni animerà il palinsesto durante tutto l’anno.Tra le docenze confermate quella di, la creatrice dei #bookbreakfast; di, il progetto nato tre anni fa dall’amore per la fotografia e la cucina di Lucia e dalla creatività e passione per la tecnologia di Claudio; dello chef 1 stella Michelin Ugo Alciati e di, anime del Rantan, l’agriturismo in Val Chiusella immerso nella natura ma dal respiro internazionale, dove scoprire il vero sapore delle materie prime.L’orto della Rocca sarà affidato al classe 1987. Fin dall’avvio della sua attività, coltiva nella collina di Pino Torinese tutto ciò che gli altri contadini hanno scelto di non produrre: zucchine gialle, pomodori provenienti da tutte le fasce climatiche del mondo,bavaresi solo per fare qualche esempio illustre. Lo fa da sei anni, con la suadove mette in pratica le tante nozioni apprese nelle esperienze olandese e tedesca, importando dall’Inghilterra, e non solo, i semi di "verdure alternative" ed elaborando, sul terreno che un tempo era appartenuto al nonno, le teorie del visionario«Lo stress idrico fa bene alle piante, perché permette al seme di sviluppare unaalladalla generazione successiva». La sua ricerca ha colpito la proprietà della Rocca di Arignano, che ha individuato in lui la persona giusta a cui affidare gli orti privati, naturale motore de La Locanda della Rocca e della Scuola di cucina stessa, sia come produzione che come. «Questo incarico alla Rocca mi permette di chiudere in qualche modo il cerchio, dando delle coordinate precise del mio metodo di lavoro, del mio approccio, della mia offerta e del racconto che ne verrà fatto. Il tutto sarà assolutamente in linea con l’della Rocca di Arignano, da rispettare e valorizzare».Si tratta di unche prende origine alla base del pendio su cui si erge il Castello. Un percorso fatto di suoni, di colori e di profumi che culmina in cima alla. Durante la passeggiata, la Rocca si presenta in punta di piedi tra le fronde degli alberi. Ed è solo quando si raggiunge ilche si percepisce l’esatta grandezza della struttura. Un, dove ogni specieè stata messa a dimora sia con scopi didattici che gastronomici (sono molte le), e dove svetta l’imponenteche da 300 anni si contende il primato in altezza con il torrione principale.Il percorso prosegue poi all’interno, dove lo scalone che collega tutti i livelli, conduce fino alla passeggiata dei bastioni, per concludersi poi con l’estasi finale della grande terrazza panoramica, dove tutto sembra inchinarsi alla maestosità della Rocca stessa. Da qui il punto di vista sul paesaggio è unico, e incanta per l’abbraccio che la natura riserva agli ospiti.Quando Elsa Panini e Luca Veronelli hanno scoperto la stanza attualmente adibita allo spazio benessere durante il restauro, non hanno avuto dubbi su cosa sarebbe dovuta diventare. La sua posizione strategica, di raccordo fra le camere e il piano sottostante, e la speciale atmosfera che hanno respirato sin dal primo momento, non ha fatto percepire loro alcune alternative e così è stato. Negli spazi attualmente dedicati algli ospiti delle camere potranno prenotare alcune ore di, di decompressione dal mondo esterno e dalladella settimana, per dedicarsi a sé stessi. Fra, realizzati con soli prodotti naturali per la cura del corpo - oli ed essenze, tessuti naturali, legni e pietra – in base alle richieste della clientela, rigenerarsi sarà immediato. Per chi vorrà vivere un’esperienza di benessere a 360° vi sarà anche la possibilità, su prenotazione, di partecipare agliretreats che si terranno nella terrazza panoramica con le indicazioni dell’insegnantePer informazioni: www.roccadiarignano.it