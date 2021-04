Vivosa Apulia Resort in Salento, ripartenza alla grande

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 11:30

, nel cuore del Salento,. Immerso nella natura e affacciato sul mare, si sviluppa su 23 ettari nel territorio di Ugento, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Per raggiungere la spiaggia privata si cammina attraverso i giardini fioriti che circondano scenografiche piscine disposte su diversi livelli, poi ci si immerge qualche minuto nella pineta per poi “sbucare” tra le dune di sabbia davanti al mare.Per l’estate 2021 sono previste attività tailor made. Le “deluxe experiences” vengono proposte in esclusiva per gli ospiti del Vivosa, come, unitamente ai momenti aperitivo: da quello in barca con prodotti del territorio, ai bike tour con aperitivo. Uscire dal resort per visitare altri luoghi del Salento significa conoscere molti aspetti della zona e tuffarsi nella storia, nella tradizione agricola e nella cultura di questa terra la cui bellezza non si limita solo al mare. Il centro benessere “Vos-Vivosa Organic Spa” si inserisce in maniera naturale nella tematica eco legata all’ambiente proponendo trattamenti legati al territorio: si tratta della. Grazie alla filosofia legata al concetto naturale e biologico, la spa del Vivosa Apulia Resort ha vinto il prestigioso “World Luxury Spa Awards”. Per gli ospiti sono a disposizione 800 metri quadri di benessere, con sauna, bio sauna, hammam, percorso Kneipp e piscina con getti idromassaggio.Per chi vuole trascorrere la vacanza senza perdere di vista la forma fisica, è stato ideato un percorso speciale dove gustaree controllati. Melanzane, zucchine, pomodori, insalata, cetrioli, patate e rucola , profumano di Salento, di sole e di energia; i prodotti di mare provengono dalla pesca sostenibile e grazie alla formula ”vivosano healthy living”, i piatti vengono cotti a basse temperature per non intaccare i valori nutritivi dei cibi.(dai 2 ai 17 anni) per un divertimento assicurato: Baby, Kid, Mini, Young e Tribe Club. Laboratori legati al riciclo, alla botanica, agli animali e all’ecologia, giochi in pineta, in spiaggia, teatro.Per chi ama lo sport, tra le novità ci saranno anche due campi di Padel, uno sport con un trend di crescita esponenziale di derivazione tennistica. Il “Vivosa Fitness crew” propone unche include spinning, yoga, pilates, hiit fit, percorso pinewood spartan, meditazione e molte altre attività. Per chi desidera un programma su misura, i Personal Trainer pianificano percorsi modellati su ogni esigenza.Le tre sale fitness, equipaggiate con attrezzature all’avanguardia Technogym, sono a disposizione per praticare attività di body building e cardio, sempre sotto l’occhio attento del Vivosa Fitness Crew. Tra le offerte: unattraverso la pineta con 14 postazioni fitness, un campo da beach volley, un vasto prato in erba naturale dotato di porte mobili per partite di calcetto, 9 buche di ecogolf in pineta, adventure park sugli alberi con percorsi di varie difficoltà e altezze, due campi da bocce, una grande pedana per praticare yoga, pilates e meditazione all’ombra della pineta, uno spazio dedicato al tiro con l’arco e la famosissima scuola di tennis internazionale Sunball che quest’anno diventa partner di Vivosa, con lezioni individuali, di coppia e di gruppo per tutti i livelli - dai principianti ai giocatori più esperti; ci saranno anche Tennis events con ex-giocatori famosi e tanti tornei.La filosofia del Vivosa Apulia Resort è indissolubilmente legata alla tutela dell’ambiente:; ci sono poi depuratori propri che consentono il riutilizzo dell'acqua trattata (e depurata) per l'irrigazione delle piante. L’impianto fotovoltaico per la produzione di energia solare, la riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’aria, la raccolta differenziata diffusa in ogni zona del resort, il quasi azzeramento dell’uso della plastica (zero plastic objective), la riduzione degli sprechi, l’utilizzo di lampadine a basso consumo contribuiscono a proteggere l’ambiente. Gli spazi sono stati progettati per incontrare tutte queste esigenze. Le 333 camere sono situate in 10 corti realizzate in tufo calcareo, una pietra tipica della Puglia: intimi cortili che ricordano i borghi pugliesi, con le scale, gli archi, i fiori e i patii.In primo piano anche la sicurezza. «Gli ampi spazi di cui disponiamo sia all’interno, con ampie camere e spazi comuni, che all’esterno, con un’area di ben 230.000 mq, ci consentono di- spiega il direttore- Tutti i nostri punti di ristoro godono di grandi spazi esterni e, nelle pochissime zone di possibile densità, stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire il giusto distanziamento con un protocollo dettagliato di prevenzione aziendale. Inoltre, per garantire il massimo comfort ai nostri ospiti, offriremo un numero limitato di camere e il medico a disposizione su chiamata h24».Per informazioni: www.vivosaresort.com