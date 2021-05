Wine Resort sulle colline lucchesi alla scoperta della Doc Montecarlo

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 20:30

(Wine Resort sulle colline lucchesi alla scoperta della Dop Montecarlo) 1/3 (Wine Resort sulle colline lucchesi alla scoperta della Dop Montecarlo) 2/3 (Wine Resort sulle colline lucchesi alla scoperta della Dop Montecarlo) 3/3 Previous Next

M

Benvenuti alla Tenuta del Buonamico

Camere moderno dallo stile ricercato

Accanto al vino, l'ospitalità

Il Ristorante Syrah, diretto dallo chef Jonathan Pardini

Cucina tipica toscana in abbinamento ai vini della cantina

sta in. Abbarbicato intorno alla sua fortezza su un colle che domina la pianura circostante a cavallo tra la Lucchesia e la Valdinievole a circa metà strada tra Lucca e Montecatini. Il colle è tutto coltivato acon produzione didi una delle più piccoled’Italia, il Montecarlo bianco e il Rosso di Montecarlo. A dimostrazione dell’importanza della sua produzione, dal 1999 il suo territorio è attraversato dal percorso enoturistico. A Montecarlo si trova la, una realtà vitivinicola con oltre 50 anni di storia con una cantina che è esempio e vanto del territorio, sia per il rispetto della, sia per l’che nasce proprio dalla riscoperta della storia antica del luogo.Di proprietà di, la Tenuta commercializza ottimi vini da un sito internet chiaro e funzionale, ma è una struttura particolarmente valida per le visite sul posto, in quanto dispone di alcunedallo stile ricercato e dalpersonalizzato: sono molto spaziose con grandi finestre che le rendono luminose e accoglienti. La camera Royal da 32 mq ad esempio è una matrimoniale con letto king size e ampio bagno con doccia; climatizzata e con terrazza una bella sul giardino, può ospitare fino a tre persone.La struttura ricettiva riparte da fine maggio, in tempo per una stagione estiva che è facile pronosticare animata da unadi famiglie e di coppie, poiché si tratta di un mix tra agriturismo, hotel edove si può trascorrere qualche giorno in armonia e tranquillità, vivendo un’esperienza di benessere a 360 gradi. Il comfort è dato dalla scelta di dettagli raffinati e di tendenza; il relax dipende innanzitutto dalla, con vista magnifica su vigne e sullo storico paesino; l’unisce un soggiorno di campagna a una tecnologia di ultima generazione con un servizio attento e di alto livello.All’interno delilriscopre la tradizione gastronomica toscana affiancandola a nuove proposte secondo le indicazioni dello chef. La ristorazione si sposa naturalmente con i vini di propria produzione: viene proposta anche unapolisensoriale legata al mondo del vino e ai sensi, in un percorso per conoscere la produzione e la storia che accompagna la ricchezza di quest’esperienza che fa conoscere i sapori del territorio., centro benessere,nel cuore della Toscana, in un territorio assai ricco di tradizioni, storia e arte fanno trascorrere piacevolmente i giorni della vacanza.Per informazioni: www.buonamicoresort.it