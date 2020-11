La doppietta del Santa Elisabetta: due stelle Michelin in due anni

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 16:22

Il ristorante

Cucina e fascino tosco-campano fanno la differenza

Il filo unico che lega la cucina alla sala

Il valore aggiunto è il gioco di squadra

Il general manager: Grazie agli ospiti che onorano il nostro lavoro

Rocco De Santis

De Santis: La Campania mi ispira con emozione e facilità

Nel menu, i piatti del ricordo

Massima attenzione all'essenzialità dell'estetica

l ristorantedel Brunelleschi Hotel di Firenze raddoppia la stella Michelin dopo la prima “menzione” ottenuta giusto l’anno scorso. La doppia stella giunge in un momento delicato in cui più che mai sono da premiare la visione dello chef, il lavoro di squadra e la dedizione costante e ottimista, che sono di casa al primo piano della Torre bizantina della Pagliazza e in tutto l’La sintesidella cucina dello chef, che porta profumi e sapori di mare e di costiera nel centro di Firenze, è valorizzata da una location dall’atmosfera intima ed esclusiva della sala, da uncolto e attento: tutti elementi che contribuiscono a creare un’esperienza multisensoriale.Inevitabilmente l’altro valore aggiunto è ilimpreziosito da una carta deiche è una ricerca continua. Non ultimo, viene molto apprezzato il servizio, discreto e accurato: laè vista infatti quale estensione dello chef nel completamento del piatto, tanto che alcune proposte vengono perfezionate al tavolo dell’De Santis crede molto nel lavoro di squadra e non manca mai di esprimere gratitudine e soddisfazione nei confronti delladell’albergo e di tutto il personale: Alessandro Fe come, Lorenzo Paoli come, Francesca Benedettelli comee Fabio Silla«Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo doppiochegli sforzi della proprietà che ha sempre creduto e investito nel progetto di una ristorazione di qualità per ile di tutto il nostro Team. Ringrazio soprattutto i nostri Ospiti, che ci hanno onorato della loro preferenza negli anni e sono i protagonisti fondamentali di questo prestigioso percorso», ha dichiarato il general managerLo chef De Santis ha portato la stella al Ristorante Santa Elisabetta appena un anno fa , e con essa una sapiente sintesi tosco-campana.«Ho un forte legame con le mie- ha detto lui - la Campania mi ispira con emozione e facilità: il mare, la montagna, i luoghi e le persone si uniscono come ingredienti di una ricetta che vive nei miei piatti. I mieimi hanno trasmesso il grande rispetto per la conoscenza, che metto alla base della creazione e della rielaborazione dei miei piatti di tradizione volti all’innovazione. Ovviamente il territorio è un punto di, non certo la mia gabbia».Ed è proprio partendo dalla Campania e dalle origini affettive che l’estro dellocompie voli sapienti e calibrati. Le sue origini geografiche e affettive sono così dichiarate e valorizzate: la Campania scalda tutta la carta con i piatti del ricordo, i suoi simboli e ingredienti cardine. Esempio perfetto il piatto signature Cappelletti ricordo della Domenica:di ricotta di bufala, intensità dinapoletano.Dichiarati omaggi alla Toscana si trovano ne La Triglia in crosta di Pane allo Zafferano 2015, e ne Il Gambero rosso crudo, panzanella all’agro, caviale e zuppetta di olive di Nocellara, in cui zafferano e la panzanella sono interpretati impreziosendo piatti di mare. Nel Piccione Campania esi uniscono attraverso cavolo nero e mela annurca: Piccione (petto e coscia) ai carboni, Cavolo nero, mela Annurca, Pastinaca.Altri due fil rouge della carta sono: bergamotto nelle Linguine al burro di alghe, bergamotto, ricci e bottarga; lime nel Risotto Riserva San Massimo, crema di patate affumicate, scampo e lime, limone in diversi piatti salati e naturalmente nei dessert.Si aggiungono in questa stagione primizie e suggestioni autunnali: il tartufo bianco impreziosisce il baccalà (Il Baccalà: baccalà, pil pil, cavolfiore, papaccella napoletana e tartufo bianco); carciofi e aglio nero sposano la seppia (Seppia & Seppia: velo di seppia, cuore di carciofo, limone ed aglio nero); entrano in carta quaglia, animelle, coda di bue, agnello, piccione, tartufo nero, verza e melograno.L’estetica dei piatti è essenziale, delicati cromatismi e grafismi accompagnanoesplosivi ed opulenti.Fra i dolci, il Babà in evoluzione racconta molto bene la visione dello chef fra ricordo e: Babà, mango, passion fruit, lime, sorbetto al lemongrass.di Rocco De Santis si chiamano “Tracce di innovazioni” (da 5 portate,) “In-Contaminazioni” (da 7 portate), “Chef Experience” (da 9 portate). A pranzo è possibile ordinare anche i menù “Percorsi” da 3 portate, e “Carte Blanche” da 3 portate a scelta dello chef.