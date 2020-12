Il Bento Tour dello chef Yoji Tokuyoshi fa tappa a Torino il 13 dicembre

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 17:50

L

Yoji Tokuyoshi

Piatti da riscaldare a casa o assemblare tramite istruzioni

Lo Yakiniku Bento

Le Prugne della California

dello chef stella Michelin, un passato all’dia Modena, nasce dall’idea di non aprire in tempo diil suo ristorante, ma di trasformarlo in un laboratorio dove creare pasti completi, secondo la tradizione, ma riproposti con il suo estro creativo e mantenendo una chiave di lettura occidentale.Da questo progetto nato proprio durante la, attraverso la fornitura di pasti giornalieri aiimpegnati nell’emergenzain un ospedale milanese, nasce il: una città diversa ogni settimana, per arrivare a tutti coloro che desiderano vivere l’esperienza della Bentoteca.Domenica 13 dicembre 2020 è il turno di: tra le ore 15 e le 17 i piatti ordinati in precedenza tra le proposte presenti sul sito della Bentoteca si potranno ritirare direttamente e in totale sicurezza nell’di, al piano inferiore.Ilcomprende numerose proposte dal, il classico panino giapponese, ai kit per l’, passando per gli immancabili, il piccione ubriaco, il midollo shiokara e molto altro. Tutto da riscaldare comodamente a casa o assemblare seguendo le istruzioni.Uno dei piatti iconici di chef Tokuyoshi è lo: bue nero di Salamanca, razza angus allevato quattro anni al pascolo frollato 40 giorni, cotto alla brace e servito con salsa leggermente piccante su base di riso di, accompagnato da uova e contorni di verdure condite in stile giapponese: zucchine al peperone crusco, fagiolini, sesamo nero, radicchio, ravanelli, germogli di soia, carote kinpira e zenzero.