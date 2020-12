Terrazza Gallia riapre agli ospiti con le proposte per la tavola delle feste

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 18:18

Antonio e Vincenzo Lebano

Il 19 e 20 dicembre in scena i piatti storici della famiglia Cerea

Il calendario degli appuntamenti di Terrazza Gallia con i menu delle feste si apre il 19 dicembre

La tradizione di Natale in versione alta cucina

Menu a base di carne per il pranzo del 24 dicembre

Le Prugne della California

, a Luxury Collection Hotel, ha riapertola, il ristorante al settimo piano. Una partenza già rodata in quanto i ristoranti d’albergo hanno sempre potuto lavorare. Un ampliamento dell’offerta a cui i fratelli, che guidano la cucina, stanno lavorando da tempo.«Le forze in sala e cucina dovranno aumentare, ma saremo pronti – ha dichiaratoalcuni giorni fa a Italia a Tavola - Credo che la ristorazione d’albergo abbia molto da insegnare a livello di organizzazione del lavoro e di personalizzazione dell’offerta ai clienti che bisogna imparare a conoscere e ad accontentare. Ci faremo trovare pronti e vedremo come andrà. Il Natale? Stiamo studiando il miglior format, ma quello che è certo è che ci saremo, con lanel pieno rispetto della». E delle regole.Grazie aglie ai nuovi protocolli di accoglienza, gli ospiti possono vivere un’esperienza altamente personalizzata sia che decidano di soggiornare in hotel sia che scelgano di sedersi a un tavolo di Terrazza Gallia.Diversi gli appuntamenti già in calendario in occasione delle feste. Sabato 19 e domenica 20 dicembre si inizia con due piatti storici dei fratelli Cerea del ristorante “Da Vittorio”, 3 stelle Michelin a Brusaporto (Bg): i paccheri alla Vittorio e l’Orecchia d’elefante da fassona piemontese. Entrambi preceduti da un antipasto a base di focaccia e montanarine (75 euro a persona).Ili fratelli Lebano propongono a pranzo una(125 euro, vini esclusi). Vede sfilare Manzo piemontese, cime di rapa, verdure in agrodolce, Parmigiano Gennari, Tortelli di carne, consommé profumato alle erbe e. In chiusura, Panettone con crema allo zabaione. Per Natale, festa di famiglia, è previsto menu per bambini, con Mozzarella in carrozza, Gnocchi al ragu e Scaloppine al limone (55 euro).Il pranzo di Natale parte con due antipasti, uno caldo e uno freddo: Alici in saor, insalatina di rinforzo, Paté di fegatini, Salmone affumicato in casa, pane caldo, Insalata russa e mostarde di frutta e Zeppoline di cavolfiore, bollito biancostato, bagnetto verde, polenta con baccalà mantecato. A seguire i piatti principali, crema di polenta, zucca, tartufo bianco e, patate, castagne, cipolline e pancetta. Infine, pandoro, torrone, struffoli e crema al mascarpone (135 euro a persona, vini esclusi; bambini 65 euro).Menu a la carte a, mentre il 1 gennaio sicon Zeppoline di cavolfiore e pecorino, Giardiniera di verdure e sandwich al salmone, Polenta concia e mondeghili alla Milanese, Frittata di cime di rapa e pizza di scarole, Branzi d’alpeggio e insalata di baccalà alle olive. Tra i piatti principali, il, Ragù di ossobuco in gremolada al profumo di agrumi e Guancialino di vitello brasato al Porto, morbido di polenta bianca. Tra i dolci, panettone, zabaione al vermouth, krapfen ai frutti rossi, tagliata di frutta al Grand Marnier,e mandarini (110 euro a persona vini esclusi, menu bambini a 55 euro).Anche ildi Terrazza Gallia è pronto ad accogliere la clientela con un menu che prevede un’ampia scelta tra antipasti, insalate e sandwich. Il bar è aperto agli ospiti esterni dalle 12,30 alle 18,oo, mentre i clienti dell’hotel vi possono accedere fino alle 23,00.Per informazioni: www.terrazzagallia.com