Mc Donald's fa bene all'Italia 800 nuovi lavoratori in un anno

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 15:55

Mc Donald's genera ricchezza in Italia

20 nuovi ristoranti per 800 posti di lavoro in un anno

Crescono i fornitori italiani

Ampia la presenza di quote rosa

778,2 milioni di euro di ricadute sul territorio

Via libera all'economia circolare

cDonald’s continua a investire sul sistema economico, sociale e territoriale dell’: nel 2019 sono stati immessi nel sistema Paese 1,4 miliardi di euro, pari allo 0,1% del Pil 2019, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Istituto Althesys, “Condividere Valore”, il report di impatto socio-economico diItalia 2019/2020 che misura la capacità del sistema McDonald’s - tra ristoranti, licenziatari e fornitori - di creare e distribuire ricchezza non solo per i suoi stakeholder, ma anche per le comunità e per ilin cui opera.Dichiara, amministratore delegato di. «Siamo davvero orgogliosi di vedere che il nostro contributo al tessuto socio-economico del Paese continua a crescere, perché sappiamo bene che c’è una grande differenza tra essere presenti in una comunità ed essere parte di essa. Anche in questo anno così, segnato dalla pandemia, non ci siamo fermati, abbiamo aumentato i nostriitaliani, aperto 20 nuovi ristoranti creando 800 posti di lavoro e impattando direttamente e indirettamente sui territori nei quali operiamo. Per il futuro, ci prendiamo l’impegno di continuare su questa strada, continuando a investire in Italia per rafforzare ancora di più il nostrocon il territorio e generare ulteriore valore per le comunità».Una conferma del ruolo importante a supporto del territorio in cuiè presente da oltre 30 anni, oggi con 610e 25mila dipendenti. Un legame avvalorato anche dal dato relativo ai fornitori McDonald’s, in crescita rispetto allo scorso anno: l’85% di loro è infatti di provenienza, appartenente a diverse filiere produttive tra cui quelle agroalimentare, logistica, dei servizi e dell’edilizia. Negli scorsi mesi, anche durante la, McDonald’s ha continuato a lavorare ai suoi piani di sviluppo e investimenti nel comparto agroalimentare italiano, aggiungendo tra gli ingredienti italiani anche ile il latte per i gelati Il concetto di Valore Condiviso sintetizza le ricadute positive anche in termini di occupazione. McDonald’s dà lavoro, considerando tutta lae l’indotto, a un totale 30.303 persone, 25mila delle quali impiegate nei suoi 610 ristoranti. Qui i dipendenti,per il 92% con un contratto stabile, contano una forte componente, pari al 62% del totale; sono invece il 50% i ragazzi con meno di 29 anni. Per molti di loro McDonald’s rappresenta il primo accesso al mondo del lavoro e il commitment per distribuire risorse verso tutta l’Dice, economista e ceo di, che ha curato lo studio. «Nonostante lasfavorevole, cresce il contributo di McDonald’s a sostenere l’Italia attraverso il gettito fiscale, cresciuto complessivamente ben del 16,5% nell’ultimo anno, e con un consistente aumento dell’occupazione lungo la filiera (+7,6%)».È un contributo estremamente significativo per il Paese, quello che genera il sistema McDonald’s Italia, a partire dall’attività dei suoi, che producono da soli 778,2 milioni di euro di ricadute dirette sul territorio. A queste si aggiungono poi 207,6 milioni di euro di ricadute indirette, ovvero relative alla prosperità economica e occupazionale creata e distribuita dai fornitori dell’azienda e 453,3 milioni di euro di ricadute indotte, che riguardano laderivante dall’attività dell’intera filiera produzione-consumo. Inoltre, ogni anno, McDonald’s immette nel sistema Paese più di 1 miliardo, fra salari e tributi fiscali (nel 2019 ha distribuito 521milioni € di contribuzione fiscale totale, +16,5% rispetto all’anno precedente).Il supporto di McDonald’s si traduce anche in un aiuto concreto al Paese nel passaggio a un’e sostenibile, con il contenimento dei consumi, la promozione di comportamenti virtuosi e l’eliminazione di materiali difficili da riciclare. In un anno, con la sola eliminazione delle cannucce in, l’azienda ha risparmiato 105 tonnellate di plastica in Italia. Nel 2020, in partnership conX, ha preso il via un progetto a supporto della mobilità sostenibile che, entro la fine del 2021, porterà all’installazione di 200 punti di ricarica per vetturepresso 100 ristoranti. Nel 2014 McDonald’s Italia è stata la prima azienda di ristorazione italiana a collaborare con l’Agenzia CasaClima, struttura pubblica e indipendente che si occupa di certificazione energetica nel settore edilizio, per realizzare ristoranti a basso impatto ambientale in termini di materiali, utilizzo di risorse, fonti