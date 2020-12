I fratelli Alajmo non si fanno fermare dal covid e portano a Cortina l'Hostaria di Venezia

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 16:25

I

Raffaele e Massimiliano Alajmo - foto: Guglielmo Alati

Un progetto nato durante il lockdown

l covid-19 non ferma i fratelli Alajmo. Sia pure non un rinvio obbligato dalle chiusure per la pandemia, sabato 5 dicembre apre Hostaria in Cortina, il nuovo temporary restaurant invernale del gruppo Alajmo nel centro di Cortina all’interno dell’Hotel Ancora, nel centralissimo Corso Italia. Il locale nasce con lo stesso spirito del temporary restaurant estivo Hostaria in Certosa di Venzia:, ed è un format di locali informali, confortevoli, che liberano la mente attraverso una proposta di cucina semplice, una ricca carta dei vini, un’ampia lista di cocktail e un ritmo musicale che accompagna tutta la giornata.«Il progetto Hostaria è2020 - racconta- e ha dato la possibilità di lavorare a 25 dei nostri dipendenti che altrimenti sarebbero rimasti in cassa integrazione. Con la chiusura stagionale di Hostaria in Certosa a fine ottobre,».

«Renzo Rosso mi aveva raccontato di questa nuova acquisizione - continua il restaurant manager - e mi è tornata in mente a fine settembre quando ho visto che le prospettive invernali per Venezia sarebbero state tragiche. Renzo ha compreso con entusiasmo lo spirito dell’iniziativa e ci ha aiutati a realizzarla mettendoci subito in contatto con l’architetto in carica del progetto di restauro dell’Hotel e con l’ufficio legale per formalizzare un contratto d’affitto. Tutto questo perché abbiamo bisogno di alzare la testa e guardare avanti, di essere reattivi e propositivi».





Al piano terra dell'Hotel Ancora

Hostaria in Cortina si distribuisce nell’ampio piano terra dell’hotel, dando così modo ai tavoli di essere molto distanziati. È stata curata in modo particolare l’illuminazione, grazie al contributo di un amico di vecchia data, Davide Groppi, che negli anni ha seguito i fratelli a le Calandre, al Quadri e alla Certosa.

Per l’apertura era stato previsto il pranzo di beneficienza de Il Gusto per la Ricerca, la onlus del Gruppo Alajmo, in collaborazione con OTB Foundation, fondata da Renzo Rosso con la missione di lottare contro le disuguaglianze sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno avvantaggiate. Purtroppo, a causa della situazione attuale e dell’incertezza sulle possibilità di movimento che ci saranno con il prossimo Dpcm, l’evento è stato posticipato a inizio 2021.

Menu diversificati

Hostaria in Cortina presenta più offerte gastronomiche:

Bar Terrazza e Veranda nelle quali si può godere di un eccellente servizio di caffetteria , gustare la pasticceria Alajmo ma anche bere una flûte di Champagne, mangiare il caviale fresco Alajmo oppure il salmone selvaggio affumicato da Max, ma anche più semplicemente mangiare un panino con il musetto e le lenticchie o la tartare di Erminio.

nelle quali si può godere di un eccellente , gustare la pasticceria Alajmo ma anche bere una flûte di Champagne, mangiare il caviale fresco Alajmo oppure il salmone selvaggio affumicato da Max, ma anche più semplicemente mangiare un panino con il musetto e le lenticchie o la tartare di Erminio. Il Ristorante , con piatti classici della cucina di Max come gli involtini di scampi fritti, la battuta di vacchetta piemontese sulla corteccia con il tartufo bianco, il risotto alla lepre, amarone e tartufo bianco, ma anche un piatto storico di Mamma Rita, gli gnocchi di rape rosse in salsa di gorgonzola o il maialino da latte arrostito, spuma alla senape e polvere di caffè oppure il gran gelato al pistacchio di Stern o il Giocapa (gioco al cioccolato dedicato al Rum Zacapa).

, con di Max come gli involtini di scampi fritti, la battuta di vacchetta piemontese sulla corteccia con il tartufo bianco, il risotto alla lepre, amarone e tartufo bianco, ma anche un piatto storico di Mamma Rita, gli gnocchi di rape rosse in salsa di gorgonzola o il maialino da latte arrostito, spuma alla senape e polvere di caffè oppure il gran gelato al pistacchio di Stern o il Giocapa (gioco al cioccolato dedicato al Rum Zacapa). Lo Shop Online, attraverso una semplice applicazione, nel quale si può trovare una selezione della dispensa Alajmo come pasta, sughi Alajmo, cotechini, caviale, salmone, panettoni, biscotti, torte, condimenti oppure piatti pronti da mettere in tavola. Tutti i prodotti possono essere acquistati online per il ritiro in Hostaria.

Questa la struttura a oggi del gruppo ristorativo Alajmo:

Oltre ai locali di proprietà, si aggiunge la collaborazione (iniziata nel dicembre 2019) con Sesamo, ristorante all'interno del Royal Mansour Marrakech.





Hostaria in Cortina

Hotel Ancora

Corso Italia 62 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 3261



Per informazioni: www.alajmo.it