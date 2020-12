Dopo Taki Labò ecco Taki Off. Sorprende ancora la cucina di Massimo Viglietti

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 10:40

D

Yukari Vitti e Massimo Viglietti

Nel menu il consueto "viaggio" proposto dallo chef

Un po' di Liguria e un po' di cucina francese

Cappasanta, foie gras fresco d'anatra, ridotto di coca cola





Piatti eclettici, ma non troppo e subito premiati

La sala di Taki Off

Dopo pranzo, un caffè alla lampada e un distillato

Lo chef osserva chi assaggia

Le Prugne della California

opo il, la sperimentazione messa a punto la scorsa estate, lo chefè pronto per la sua nuova avventura romana negli spazi del Taki, il ristorante giapponese di Yukari e Onorio Vitti di via Marianna Dionigi 62. Due anime, ma anche e due corpi, convivono innel vasto locale dal raffinato design e dalle suggestioni d', tra tessuti esotici, fossili di legno, giochi d'acqua e cascate di foglie. Anche la musica completa l'esperienza immersiva. Lo chef, come tutti, deve fare i conti con leimposte dalla lotta alla pandemia e attraverso il, la nuova formula del pranzodeclinato in modalità veloce, il suo progetto prende forma in attesa di tempi migliori.Ilproposto esprime in pieno la personalità del cuoco ligure che continua a sorprendere proponendo unaffascinante per chi accetta di seguirlo, abbandonando i luoghi comuni legati al sedersi a tavola. Di Viglietti. grande interprete della cucina in movimento, è stato detto di tutto e il suo contrario:, geniale, intollerante, anarchico, audace, irriverente, permaloso. Ma ognigli va stretta: in tutte le sue tappe professionali, dal ristorante di famiglia ad Alassio, è stato amato, odiato, spesso imitato, ma niente lo ha mai distolto dalche per strade inconsuete puntano all'essenza della materia, in una sorta di gioco apparente che solo nel finale si svela come rigore.C'è spazio anche per riferimenti gustativi liguri e anche, non nostalgici ma funzionali all'idea del momento. Soprattutto c'è molto Oriente ma è riduttivo parlare di una cucina. Non c'è confine tra dolce e salato, tra cotto e crudo, tra mare e terra e nemmeno tra la canonica sequenza. Come nel menu di questa nuova formula appena proposta: si comincia con ilche esplode in bocca e per dolce arriva l'insalatina misticanza di San Lorenzo, con frolla, crema alla maggiorana e olive candite. Dà vita a sapori inaspettati, alchemici, con materie esotiche come i giapponesi Hida Wagyu, una carne simile alla, o un'anguilla particolarmente dolce, ma anche con i nostrani ceci e melanzane e con azzardi blasfemi come la riduzione di coca cola per le capesante o il gusto di guanciale nel sushi.Ma se ci si affida a lui il rischio di una delusione è minimo, anche nel variegato mondo dell'destinata a palati evoluti, e la presunta stravaganza di questo chef fuori dal coro, di fatto si limita al ciuffo alla moicana o il suo essere un po' metallaro. Ma anche questo è un gioco. Il menu di Taki Off comprende piatti che hanno riscosso successo subito, a Taki Labò (Labò sta per laboratorio) tanto che fu subito definito Miglior Novità dell’anno per la Guida "" del Gambero Rosso, riconoscimento condiviso con Yukari Vitti. Viene così riproposta ladi Fassona, gambero e la sua testa, yogurt alle erbe e salsa di soia, forte nei sapori delle interiora del crostaceo unite alla carne cruda, gli Spaghettini di soba, sardine affumicate, brodo di funghi, l’Insalatina di baccalà, in cui la soba fredda prepara alla sapidità del pesce e dei funghi, e Foie gras d’anatra, ponzu e aceto di lampone, in cui l’aceto ponzu è fatto in casa.Da provare anche il Pesce marinato con tapenade di olive e cioccolato bianco, la Triglia del Mediterraneo, pomodoro, arancio, stelline, consommé di piccione,le Cipolle alla lavanda con mousse di quinto quarto, bottarga greca, riso giapponese servito con infuso di pomodorini e katsuobushi estratto alla moka da miscelare con un rosso d’uovo crudo che si lega alle zuppe maritate della nostra storia.I prezzi sono volutamente accessibili: circa 10 euro a piatto. L’apertura dellasi articola dalle 12.30 alle 17.30, dal martedì alla domenica e in qualsiasi momento, oltre ai piatti, è possibile concedersi il peccato di gola dei caffè alla lampada, corretti con distillati dalla forte, come il Calvados, la Grappa, il Rhum, erbe aromatiche e spezie.La domenica si aggiunge anche un menu speciale, “La domenica andando alla messa”, che si può comporre decidendo ila piacere oppure ordinarlo nelle sue otto proposte e due dessert. Seguendo i consigli dello chef, si può chiedere il “marriage”, ovvero l’abbinamento con, sakè (di cui Taki – Ristorante giapponese è detentore di circa 40 etichette), champagne e bevande.Viglietti ama coinvolgere gli ospiti nella sua personalissima proposta. Attende la reazione di chi assaggia un suo piatto, quasi contrariato se questo non viene compreso. Pretende un'speciale, partendo dal risultato, per risalire il percorso fino all'ideazione, prima ancora di entrare in cucina. Non assaggia - dice - perchè già conosce il. Arroganza o profonda conoscenza della materia, quasi da sensitivo? Grazie anche ai suoi- ammette - che stanno con lui da tanto e che sanno cosa fare. Ed è a loro,, che cede volentieri la parola per spiegare la lavorazione di un piatto.«Quando ho incontrato Massimo – racconta, la titolare con marito Onorio del ristorante giapponese Taki – sono rimasta attratta dalla sua cucina. Ho capito che era la persona giusta con cui realizzare un sogno: intraprendere un percorso di ristorazione che, affiancandosi a noi, esprimesse un nuovo pensiero gastronomico tra Oriente e Occidente, creando un terreno comune tra due Paesi così diversi». Massivo Viglietti gli fa eco: «Questo - dice - non deve essere solo unma un luogo di incontro e condivisione per dame, cavalieri, poeti, sognatori e naviganti: così ho sempre immaginato un locale in cui esprimere una cucina libera dalle barriere culturali. E con Yukari, siamo riusciti perfettamente nell’intento».