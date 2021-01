Da Miro alla Lanterna, le specialità tirreniche di pesce con le bollicine Bellavista

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 07:31

Da Miro alla Lanterna



Le specialità

si colloca di diritto fra i ristoranti storici di. Quello che chiameremo per semplicità Miro, apre i battenti nel 1954. Non si può resistere nel lungo periodo senza garantire una qualità costante nel tempo e in questo la famiglia fondatricee adesso, incarnano alla perfezione questo dogma. Miro può contare, anche in una situazione così difficile, su una clientela costruita e fidelizzata in tutto il suo percorso perché, come si suole dire, non tradisce mai. Un’impronta squisitamente ittica la sua, dai sapori netti e sempre ben delineati, dove la tecnica non si esprime con semplice esercizio di stile ma è rivolta all’esaltazione del miglior pesce disponibile secondo mercato.Impossibile elencare tutti i piatti degustati nelle mie tre (giuro tre) esperienze annuali. Ne voglio elencare due che sono sempre disponibili e che incarnano alla perfezione l’anima del locale. Iniziamo con gli. Il “trabaccolo” era il tipo di imbarcazione utilizzato per la pesca di pesci poveri da fondale. I pescatori del Mare Adriatico hanno tramandato questa consuetudine a quelli del Mar Tirreno che utilizzano la più moderna paranza. Il sugo ottenuto da questi pesci di recupero può essere esaltato con dei semplici pomodori tagliati a pezzettini, aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio buono e una piccola sfumatura di vino bianco. Un’autentica squisitezza.Tradizione adriatica reinterpretata che si riscontra anche nella. Padellone dal grande effetto scenico con crostacei e pesce, nobile in questo caso, ricetta che deriva dalla cucina di casa dei pescatori di San Benedetto del Tronto emigrati a Viareggio. Tanta roba. Un vino all’altezza della situazione non poteva che essere una bollicina di rango come il. La dedica dell’artista Paolo Conte timbra il collo dell’etichetta.Figlia di un’annata che è arrivata a toccare la punta di 36°, viene vendemmiata il 18 agosto e dalle 147 diverse particelle si ottengono vinaccioli perfettamente maturi con buccia insolitamente consistente. Quando si dice “cogli l’attimo”. Stiamo parlando di un uvaggio di Chardonnay al 62% e Pinot nero al 38%. I riflessi gialli paglierini illuminano il calice dal perlage molto fine. Quello che colpisce èToni di gelsomino, biancospino, alloro e tè bianco, con una sfumatura burrosa e note di agrumi canditi. Bolla vivace e al contempo soffice dal finale rinfrescante. Un fuoriclasse.