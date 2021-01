Disìu, ristorazione da banco da prenotare e cucinare a casa propria

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 17:30

a anni gestiscono un’elegante struttura,, a Carini, a pochi chilometri da, per ospitare cerimonie e banchetti. Nel dicembre 2019e la moglieaprono in zona residenziale centrale della capitale un locale che preferiscono definire non gastronomia, che sembrerebbe riduttivo, bensì “” oppure “”.Lo chiamano Disìu che in siciliano significa desiderio, voglia, di cose buone, gustose, sane. Un locale molto luminoso con un lungo banco dove esporre i, le, le pietanze, i piatti già cotti o pronti da- e se vi mancano aromi, vino, extravergine, pasta secca e altro non c’è problema, perché Disìu è anchedi prodotti ricercati e diL’immagine è di un ambiente pulitissimo, ordinato. La chiusura dei ristoranti causa covid ha contribuito a fare diun riferimento nella ristorazione daIl target è una cucina abbastanza classica,eccellenti, si punta sulla qualità e sulladegli ingredienti e delle preparazioni, definite “piaceri da gustare a casa tua”, senza eccedere nel numero di proposte. Superò la scelta si amplia, essenzialmente tanto, un’offerta che può cambiare giornalmente ma che si basa su alcuni piatti di successo. In cucina, tutta completamente a vista, da qualche mesecon una lunga esperienza nel bar e nel ristorantino di famiglia, il precedente Crystal, che tanta nostalgia ha lasciato nei palermitani.Di seguito alcuni dei piatti di maggior diffusione e che spesso sono in banco. Cominciamo con alcune delle salse per lache abbiamo trovato: marinara con cozze o vongole, gamberi, scampi, calamari, polpo; scoglio rossa con polpo, calamaro, gambero.Un'altra varietà di pasta è la bianca con gamberoni, cozze, piselli.Tra i secondi, calamari ripieni, involtini di spada e di pesce di giornata,, caponata di melanzane e spada. Non da dimenticare poi ilSpesso si trovano teglie già cucinate di anelletti con ragù al forno, lasagne con pesce, linguine con funghi e ragù. Completano il menu ortaggi di stagione al forno o in casseruola, sfiziosità come crocchette eai crostacei e altre pietanze secondo l’offerta giornaliera. Ma se vi appetisce qualcosa in particolare basta chiederlo, possibilmente un giorno prima o in mattinata, e lo ritirate all’orario concordato.Disìu costituisce anche l’unico punto vendita a Palermo dei famosi- specialità palermitana in tanti tipi - della macelleria, che trovate abbattuti all’origine e surgelati.Quello che assolutamente trovate sempre sono materie prime di grande qualità, pesce fresco e in qualche caso (come quello dei gamberoni) abbattuto a bordo; alcune pietanze sono offerte senzadi olio, limone, spezie così il cliente può completarli a casa a gusto suo, ma chiaramente è possibile acquistarli già conditi al momento o cucinati a vista.Oltre a ristorante da banco Disìu è una piccola bottega dove completare l’acquisto di altri prodotti di eccellenza: pasta secca, involtini di carne,, spezie,artigianali, un assortimento dei migliorisiciliani.Per informazioni: www.disiufood.it