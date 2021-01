Chang Liu, nuovo chef al ristorante Mu Dimsum che riparte dopo il restyling

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 13:11

Lo chef Chang Liu





Chi è Chang Liu

Il restyling

è il nuovo chef di. Il ristorante diriparte, dopo una breve pausa necessaria per mettere le basi del proprio futuro, e riaccende i riflettori sulla suacon uno spazio totalmente rinnovato per accogliere il lavoro e la squadra capitanata da chef Chang Liu.Nato e cresciuto a, patria dei dim sum insieme al Canton, Chang Liu ha fatto dello studio il punto di partenza della propria carriera in cucina. Iniziato il suo percorso formativo in patria, dove ha acquisito la conoscenza delle più tradizionali preparazioni cinesi, si è poi trasferito in Italia al fine di valorizzare le proprie competenze.Dopo essersi diplomato in Friuli e aver intrapreso una serie di esperienze internazionali, tra cui quella aldi Copenhagen a fianco di, è stato finalista nella seconda stagione italiana di Hell’s Kitchen con. Nello stesso anno, il 2016 ha vinto il S. Pellegrino Young Chef China. Tra le esperienze italiane più significative, quella accanto anel ristorante omonimo e il suo percorso a capo della cucina di, dove ha dato libero sfogo alla propria creatività.Ad accogliere Chang Liu, un ristorante totalmente rinnovato. Aperto nel cuore di Milano all’inizio del 2018, Mu Dimsum ora presenta uno spazio firmato, dotato della tecnologia più moderna – forni, piani cottura, cappe, frigoriferi ed elettrodomestici professionali - studiato per offrire all’intera brigata un luogo di lavoro funzionale e tutti gli strumenti per la massima espressione tecnica, la miglior cura della materia prima e la creazione di piatti sempre più curati in ogni dettaglio. Un esmpio? La Peking Duck, ora preparata, anche intera, al momento.