Confermate le 7 stelle al Gruppo des Bains de Mer di Monte Carlo

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 16:46

Riconfermate le tre stelle al ristorante Louis XV- Alain Ducasse





Tutte le stelle confermate

Elsa, Le Blue Bay, Le Grill e Le Vistamar mantengono la stella





Un riconoscimento al lavoro di chef e brigate in questi tempi difficili

onostante lae lache sta colpendo duramente ildellain tutto il mondo, lecontinuano a brillare. E anzi, ilconserva le 7 stelletotali nei suoi ristoranti.All’lo chefconserva così le 3 stelle Michelin al ristorantee lo chefe la sua brigata continuano a far brillare la stella al ristorante; mentre alfa ogni giorno splendere sempre di più la sua stella al ristoranteMa anche altri chef hanno saputo mettersi alla prova nel 2020: al ristorantedell’lo chefe la sua brigata hanno brillantemente preso le redini del ristorante dopo l’uscita di Benoit Witz, permettendo al ristorante di conservare la stella che brilla da oltre 20 anni. Durante la stagione 2020 lo chefha dal canto suo saputo prendere in mano con ottimi risultati il ristoranteall’hotel, dove anche qui la fiamma della stella non ha mai cessato di brillare in cucina.«Vorrei ringraziare il lavoro incessante degli chef e delle brigate del Resort - commenta, consigliere del presidente incaricato delle operazioni alberghiere - Hanno perseguito nella visione unica ed eccezionale dellain un periodo molto complicato. La conferma delle sette Stelle Michelin per questo nuovo anno è una prova che i nostri valori di eccellenza e di trasmissione del savoir-faire sono ancora all’opera all’interno del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer».