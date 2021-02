Kuiri al raddoppio su Milano. Si diffonde il coworking culinario

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 09:41

Il punto vendita Kuiri in via Melchiorre Gioia

Il format innovativo

Un'idea nata in accademy

Asporto o delivery? Meglio tutti e due

Prossimi sviluppi

opo il debutto di ottobre, arriva anche il raddoppio per, servizio di kitchen sharing che apre il suo secondomilanese in via Melchiorre Gioia, a cavallo fra Palazzo Lombardia (sede della Regione) e Porta Nuova (iconico quartiere direzionale meneghino).All’interno di unadi circa 400 mq, da aprile saranno presenti le prime otto smart kitchen ripartite su due livelli. Pattuglia che potrebbe presto crescere di due unità dedicate ai brand sperimentali. Obiettivo: arrivare a un totale di 20, due per ogni postazione di preparazione. differenza dei format più tradizionali , Kuiri si caratterizza per unache abilita il servizio di asporto oltre che il solo delivery. Un format che replica quello utilizzato per la prima apertura di ottobre in zona Solari. All’interno, lo spazio è suddiviso inda 15 mq ciascuna dotate delle migliori tecnologie a supporto. Le cucine preallestite, infatti, comprendono aree per il lavaggio, per lo stoccaggio, servizio di sorveglianza, pulizia e assistenza per l’utilizzo del software gestionale. Uncompleto che ha già riscosso successo, viste le 200 richieste ancora pendenti per altrettanti brand.A guidare questa avventura imprenditoriale è, ceo di Kuiri, con dieci anni di esperienza nel mondo deliniziata con un accademy «che mi ha permesso di conoscere le diverse dinamiche del mondo food e far nascere l’idea di un coworking culinario».Kuiri, infatti, si differenzia dagli altri format per aver abbracciato in maniera netta il modello, ossia: spazi ben visibili e identificabili che ospitano un numero determinato di brand virtuali, ognuno con la sua postazione, le sue preparazioni e la propria brigata. A fattor comune, uno spazio e dei servizi in linea con le richieste del settore. Per accedere a questo laboratorio, l’di partenza costa 2.500 euro al mese e può variare in base alle dimensioni della cucina. «Noi forniamo una postazione pre-allestita con cappa d’aspirazione, reparto di refrigerazione, banco in acciaio inox per le lavorazioni, ecc. Poi ildefinitivo lo definiamo insieme ai nostriper adeguare le disposizione della cucina alle loro specifiche esigenze», spiega Colapietro.Il servizio alavviene poi in due modi: delivery o asporto. Nel primo caso, Kuiri si affida alle capacità di aggregazioni delle: «Per fare certi numeri le piattaforme sono essenziali. Per questo cerchiamo una collaborazione anche con questi operatori al fine di offrire ai nostri partner le convenzioni migliori possibili», rivela Colapietro. Nel caso dell’asporto, invece, l’ambizione è più alta: «Ilè una scelta strategica. Abbiamo scelto location molto trafficate e residenziali perché vorremo diventassero delle vere e proprie cucine di. Facili da raggiungere, riconoscibili, i laboratori di Kuiri sono sempre presidiati da un nostro store manager che interagisce con la clientela, tiene la cassa, prepara i sacchetti per la consegna», afferma Colapietro.E con l’accelerazione dellaavvenuta durante il 2020, c’è spazio per crescere. «Nei prossimi 24 mesi puntiamo a completare la nostrasu Milano con una terza cloud kitchen per poi muoverci a Roma, Bologna e Torino. Ormai, anche la clientela più tradizionale ha familiarizzato con le piattaforme di ordinazione online. La domanda c’è e sarebbe esplosa anche senza pandemia. Ora tocca a noi saperalle esigenze dei clienti magari con un brand mix che, accanto a marchi nuovi, sperimentali affianchi anche firme più conosciute; come nel caso diall’interno del punto vendita in Solari».