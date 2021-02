Cibreo, Fabio Picchi passa il testimone al figlio Giulio. La cucina tradizionale sempre protagonista

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 11:47

Cibreo, di padre in figlio

Formazione sulle orme di papà

C.Bio cresce nonostante la pandemia

eno stelle e più, meno piatti belli, curati, viziosi e più gusto,e aria di casa. Che la Cucina, stellata, da star o come si vuole chiamarla sta tramontando sembra sempre più vero e che stiano rimontando le ricette regionali, quelle della nonna, quelle buone e basta perché ci ricordano di quando eravamo piccoli è una convinzione diIl nome forse è meno noto, ma non è altro che il figlio diil patron di, locale ultratrentennale di Firenze noto per colazioni, aperitivi, pranzi, cene e merende. Il nome di Giulio Picchi diventerà sempre più noto perché è lui che ha ricevuto il testimone del padre per guidare l’offertadella destinazione. Al padre il compito di continuare a far crescere C.Bio, il “mercato” che punta al biologico sempre aL’idea di Giulio Picchi èed espansionistica oltre che di tecnica culinaria e la volontà è quella di esportare il marchio. «Vorrei cominciare da- ha spiegato a Repubblica - poie avanti con le città del mondo. In S.Ambrogio il babbo ha già fatto tutto. Io devo inventarmi altro».Di certo lui non è alle prime armi perché sono 18 anni che segue a ombra ile che è a contatto con il tessuto che si è intrecciato all’interno del locale dove gli incontri di uomini politici, culturali ed economici sono stati tantissimi. Lui ad esempio non si è fatto scappare l’occasione di stringere un’amicizia conSpunti che hanno consentito a Giulio di capire che la veracepiace, soprattutto ai turisti stranieri che vengono inapposta per assaggiarla. Ma è ancora sul marketing che Giulio vuole portare l’attenzione. Curiosa, ma forse lungimirante, l’idea di stringere una partnership con la; da qui la nascita di Schola, centro formativo in cui Picchi insegna a cucinare, Bemer a fare«Il mondo - spiega Fabio Picchi - cambierà dopo la pandemia e bisogna approfittarne per riorganizzarsi al nostro interno». Lo dice accarezzando i prodotti del suo C.Bio tra verdura, pane e ora anche la. Ma C.Bio è anche al Mercato di S.Ambrogio con due banchi. Nascerà prossimamente una norcineria che si aggiungerà alla macelleria. Un modo per celebrare la crescita didel negozio di via della Mattonaia registrata durante lafino ad arrivare a 2,5 milioni e ampliarsi con 260 metri quadrati fino al vicino ex negozio Zes.