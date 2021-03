Komorebi raddoppia a Ostia. Pronto il nuovo ramen bar

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 10:33

Il Komorebi Ramen Bar

L'unico ramen bar di Ostia, tutto under 30

Dai manga alla cucina: le influenze degli chef

Lo staff di Komorebi: titolari e chef

Specialità tonkotsu

Una delle specialità della casa

Un menu formato giapponese

al ristorante al, l’evoluzione dicontinua sul litorale di Ostia. Qui, da venerdì 5 marzo, è attivo, cucina satellite dove gustare il tonkotsu: un ramen unico che richiede 18 lente ore di preparazione. Nel menu anche altre preparazioni giapponesi come yakisoba, bao e dumpling. Tutto accompagnato da una selezione di birre e pregiati sakè dal Sol Levante.Komorebi Ramen Bar è il secondo punto vendita delche apre così il primo ristorante specializzato all’interno del X Municipio. Una sfida per, proprietari di Komorebi, che si sono alleati con, i due chef fautori didai sapori mediterranei che si divideranno tra le due attività grazie alla collaborazione di un team tutto under 30.Da appassionati di, entrambi i cuochi hanno sorta di devozione recondita nei confronti dele finalmente hanno la possibilità di interpretare uno dei piatti spesso richiesti e ancora mancava da Komorebi: il. Per farlo si sono spostati di qualche chilometro aprendo unache permettesse di sviluppare tutte le linee che non riuscivano a gestire nel ristorante madre. Il nuovo laboratorio sarà così dedicato principalmente alla preparazione della famosagiapponese a base di carne, spaghetti, uova e spezie tipiche orientali.Destreggiandosi tra soli 10 posti a sedere, il business di Komorebi Ramen Bar sviluppa e raffina il concetto di prendere a portar via supportato dalledi delivery che coprono tutta la superficie di Ostia. Il piatto principale del selezionato menu è il, varietà di ramen diffusa a Fukuoka, città sull’isola giapponese di Kyushu famosa per i suoi numerosi allevamenti di maiali. Questo ramen ha la particolarità di avere undi ossa di maiale e di gallina, molto denso e saporito che cuoce circa 18 ore e viene accompagnato con deimolto fini e unmarinato. Una proposta carica di sapori e sapientemente interpretata con tecniche di tendenza e vantaggiose per gli alimenti, come per la cottura dell’uovo che, invece di essere marinato in soia e acqua, è stato cotto a bassa temperatura e aromatizzato con polvere di soia per conferirgli più carattere e gusto.Ladi questo main course per il take away e il delivery è stata pensata in una originale e funzionalealla giapponese, organizzata con una box per la pasta precotta e sbollentata in acqua fredda e un contenitore termico per mantenere a temperatura costante il brodo caldo.Oltre a questa specialità, vengono proposti(soffici panini originari della Cina del Nord, cotti a vapore e ripieni di carne o di verdure) e 5 tipi di: di maiale; di gamberi cotti a bassa temperatura con il miso; di verdure di stagione italiane; di agnello e funghi; di manzo e un mix di spezie con peperoncino. A chiudere il menu, un altro piatto gustosissimo della tradizione giapponese: la. Ovvero: noodles di grano saraceno serviti sulla piastra e generosamente conditi con elementi caratteristici come il katsuobushi, tonnetto fermentato e affumicato, o il beni shoga, sottaceto di zenzero giapponese. A valorizzare questa offerta anche una carta ditipici giapponesi, come mochi e dorayaki, una selezione di birre artigianali giapponesi e una lista di pregiatisia per pasteggiare che come fine pasto.Per maggiori informazioni: www.ramenbar.it