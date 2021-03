Un uovo speciale cucinato online per i 7 anni del The Egg di Batavia

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 12:11

1

L’uovo pochè con panatura croccante di riso su un gaspacho di fragole

Piccoli assaggi tra tradizione mediterranea e Piemonte

Una carriera importante

9 marzo 2014 – 19 marzo 2021:del. Semplice come un uovo difesteggiato a distanza ovviamente con un uovo. Sono 100 le persone che in tutta Italia gli hanno fatto gli auguri cucinando un “uovo pochè con panatura croccante di riso su un gazpacho di fragole”, la ricetta studiata per l’occasione.Il bistrot si trova in quella che era la sala dei sigari del ristorante ‘L Birichin che ha appena festeggiato i 28 anni di attività . È dedicato al figlionato proprio nell’anno di inagurazione del locale, un luogo di aggregazione con unafatta diche uniscono laalladel. Un luogo che segna anche un’importante svolta nella vita di Nicola, per la prima volta papà e nel logo un uovo che non a caso è la prima immagine di suo figlio.Nicola Batavia, delegato per Piemonte e Liguria dell’Associazione, vanta una carriera ricca diinternazionali: chef ufficiale per lea Torino 2006; nel 2008 e nel 2012 della Nike Vip House alle Olimpiadi di Pechino e Londra.nel 2006due anni dopo per continuare a essere libero da obblighi e formalismi per vivere in armonia la sua creatività.Nicola nonostante il periodo difficile non si ferma e con la sua forza creativa continua ad animare il mondo della ristorazione gourmet della città.