DaV Mare, la nuova esperienza della famiglia Cerea a Portofino

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 15:36

U

Chicco Cerea, Francesco Cerea, Roberto Villa, Paolo Rota e Bobo Cerea brindano alla nuova partnership

La collaborazione Da Vittorio-Belmond Hotel

La brigata degli chef

n nuovo ristoranteè pronto ad aprire le porte all’interno dellodi Portofino con l’insegna. Quasi un ritorno al proprio elemento naturale per lo storico locale di Bergamo che, da sempre, si è distinto per «una proposta di pese in una città votata alla carne», come ha spiegato la famigliaLa partnership con il Belmond Hotel arricchirà la propostasulla costa ligure di levante a partire dal 16 aprile. «Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Da Vittorio. Quando abbiamo cercato unche potesse interpretare l'atmosfera rilassata ma sofisticata che si respira allo Splendido Mare, offrendo un'esperienza culinaria raffinata e nel contempo informale, la famiglia Cerea, con la sua indiscussa, è stata la scelta naturale», ha spiegato, svp Emea di Belmond.«Realizziamo undi famiglia», hanno commentato i Cerea che con DaV Mare propongono unbasato sulla ricerca dei migliori ingredienti e materie prime di stagione di provenienza locale. Pesce e frutti di mare freschi della riviera saranno i protagonisti del menù, insieme ai sapori della tradizione regionale, come il "cappon magro", rivisitato in maniera creativa. Nel menu saranno presenti iconici signature dish del ristorante di Brusaporto, come i “Paccheri alla Vittorio”, mantecati con rituale maestria a tavola, davanti agli ospiti, insieme a nuove creazioni, come il “Risotto cremoso al pesto, gamberi ed emulsione di pomodoro”.Aperto a colazione, pranzo e cena, il DaV Mare offre anche unin camera H24 per gli ospiti delle 14 stanze e suite dell’hotel.All’ esperienza di Enrico e Roberto Cerea e di Paolo Rota , si combinano la conoscenza profonda del territorio e la competenza di, executive chef dello Splendido Mare. Insieme, andranno alla costante ricerca delle migliori materie prime, utilizzeranno semplici tecniche di cottura per esaltarne i sapori, nel rispetto dei Presìdi Slow Food.