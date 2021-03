Pesce a pranzo? Meglio Fresco. Una gastronomia gourmand a Roma

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 10:31

unademocratica quella che si prova al, il piccolo e armonico bistrot di via Pompeo Neri 42, in zona Vigna Stelluti, zona nord di Roma. Il motivo è quello della semplice e diversa formula di approcciarsi a unache non impone regole, se non quelle delle attese (per un po’ di fila) per poter accedere. Ma il posto vale il viaggio come lo definiamo noi critici, essendo il locale giusto e divertente per gratificarsi con dei piatti gustosi come quelli realizzati con il pesce di Mary. Un nome, una garanzia dato che proprio lei offre il meglio del Tirreno e che appare in tutta la sua bellezza appena entri nel piccolo store di Vigna Stelluti.Ilmi ricorda quelli di rue San Denis a Parigi, di Kowloon a Hong Kong e della Ginza a Tokyo. Una volta oltrepassata la soglia ci si trova davanti ale allache qui assumono un nuovo significato per la qualità assoluta del pesce, messo in vendita sin dalla prima mattina. E guardandolo si capisce come il suggerimento “mangia quello che offre il mare” vale oro, sia che lo si asporti che lo si consumi sul posto.Al momento del, i pochi tavoli interni ed esterni vengono occupati ed è tutto un andirivieni di scampi crudi e vivi fino a un attimo prima, ricci che ancora muovono i loro aculei, telline del Tirreno deliziose, gamberi rossi e sugosi tra spaghetti al dente e una piccola e interessanteà porter come il pecorino di Marramiero o il Vermentino, con tocchi aristocratici di Francia con delicati Chablis.È un viaggio di, quello che si compie arrivando qui e trovando una bottega di sole, tutte in divise nere (comprese le mascherine che fanno risaltare gli occhi, come fossero delle sacerdotesse), mentre operano in armonia a tutto campo e offrono pesce, crostacei, molluschi a un prezzo onesto. Al banco di delicatessen si accompagna un plus assoluto che è quello di scegliersi il pesce che si vuole mangiare dopo che è stato trattato e accarezzato, più che cucinato, dalle sapienti mani di Mary la chef patron,ma con alle spalle una grande scuola pratica in pescheria, che l’ha resa capace di capire cosa proporre e come trattare le diversità del mondo marino.La sua università è stata quella che ha imparato dopo anni di lavoro e impegno trascorsi vicino al marito, un discendente di una storica famiglia di pescivendoli romana che opera nel settore da tante generazioni. Arturo è considerato uno dei più grandi esperti del pescato, ne conosce ogni fibra, colore, salute, e per questo la pescheria di via Boccea dove approda il “meglio fresco” delle nostre coste laziali è diventata ildi quasi tutte le ristorazioni blasonate romane e stellate per i suoi prodotti d’eccellenza. Questo prodotto è talmente vivo e prezioso che, una volta varcata la porta della cucina, solo il cuoco può sbagliare a trattarlo, cucinandolo male.Per questo Mary, che ne conosce ipiù profondi e sa fino a che punto può azzardare con la creatività, non sbaglia. Volendo essere una cucina “democratica”, cerca di accontentare tutti, anche chi preferisce sapori più decisi. Così, anche il gourmand più esigente, di fronte al suo sorriso e alla sua empatia, viene coinvolto immediatamente a prendere parte a un viaggio didivertenti e gustosi, che lasciano sempre la voglia di tornare.