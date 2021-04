Poormanger sbarca a Milano. Patate ripiene nel district Navigli

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 11:40

a opera di tre ex compagni di scuola, Valerio Ciardiello, Daniele Regoli e Marco Borsero. La formula è semplice:. Un’idea da declinare avvicinandola a uno stile tutto italiano e molto legato al territorio. Materie prime di qualità e abbinamenti stuzzicanti diventano e rimangono le basi del successo di questo gruppo di giovani neo-imprenditori torinesi.«Prendiamo le patate migliori, quelle con la polpa più farinosa, le tagliamo in due, le mantechiamo con olio evo e sale e diamo spazio alla fantasia – spiega- All’interno proponiamo: dai salumi più gustosi ai formaggi più freschi, dalle verdure di stagione alle nostre ricette regionali. Abbiamo sempre voluto offrire un menu che fosse alla portata di tutti e che avesse anche molta attenzione agli stili di vita e alle esigenze di ogni cliente».«La nostra idea di cucina – puntualizzai - partecon l’impegno a mantenere costi contenuti. Il nostro slogan “semplicemente diverso” racchiude questa filosofia.” Ci piace giocare con le parole, a partire dal nostro nome. In ’inglese “Poor” richiama un cibo semplice, la patata. La pronuncia, invece, è “per mangiare” sia in francese che nel nostro dialetto piemontese».Un formula di successo. A tal punto che sono stati aperti altri punti vendita a Torino e. Obiettivo subito centrato con l’apertura. Al momento solo con le forme delivery e take away. La consumazione al tavolo sarà possibile non appena le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 lo consentiranno.«La realtà di Poormanger mi ha colpito da subito: trovareè stata una grande sorpresa. altrettanto importanti l’autenticità e l’entusiasmo di questi giovani ottimi imprenditori», racconta, amministratore delegato di Cirfood Retail, nata, sotto l’ala di Cirfood , proprio per far crescere format originali, con una fortissima identità, una storia importante e un legame vero con il proprio territorio.«Abbiamo iniziato con, un format di alto profilo che coniuga la tradizionale piadina romagnola a ricette gourmet a base principalmente di pesce: da Riccione lo abbiamo portato a Milano e in un anno abbiamo aperto altri punti vendita in Italia, sempre accompagnati da Gabriele Urbinati, il patron – annota Resta - Sempre nel 2020, invece, abbiamo rilevato da Feltrinelli le quote di, riportando a bordo, senza riserve, la famiglia Conticello, storico titolare del locale. Grazie a loro abbiamo valorizzato, nuovamente, lo spirito originale e verace del loro splendido progetto. Lo stesso abbiamo fatto e faremo con Poormanger, mantenendo il medesimo assetto manageriale e i collaboratori. La nostra volontà è di far crescere il brand, insieme a questi ragazzi, e di portare il formato in tutta l'Italia. Nonostante le enormi difficoltà del 2020 non abbiamo mai rinunciato all’idea di legarci a Poormanger e di credere in un nostro progetto comune. Proprio per questo, da quasi un anno lavoriamo all’apertura del punto vendita a Milano, che parte proprio oggi 15 aprile.. Apriamo in una delle aree della città storicamente vocate alla condivisione e al buon cibo e la nostra volontà è quella di lasciare tutto invariato rispetto all'esperienza torinese: stessi prodotti d'eccellenza, stesso mood e stessi prezzi».Per informazioni: www.poormanger.it