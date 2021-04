Una Locanda al lago di Garda. Si avvera il sogno di Giancarlo Perbellini

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 12:37

Giancarlo Perbellini

A maggio l’inaugurazione

Il format della “Locanda”

In menu ricette regionali rivisitate

Marco Cicchelli si occuperà della conduzione del ristorante

L’attenzione di Perbellini per i giovani chef

distanza di un anno, dopo il mare della Sicilia, eccolo dar forma a un altro dei suoi sogni:, a pochi chilometri dalla sua città., sulle colline di Garda, in un luogo ameno che abbraccia l’insenatura di una delle più note località lacustri della riva veronese con vista fino alla costa bresciana,La location, che si compone di quattro sale interne e di un ampio plateatico, è stata completamente ristrutturata e il nuovo decor porta la firma di Silvia Bettini, architetto che da anni cura lo styling di tutti i locali dello chef. Anche per questo ristorante, Perbellini ha scelto una cucina De Manincor ma non sarà a vista.dopo Verona, Milano e la Sicilia, con l'obiettivo di farne fiorire di nuove nei prossimi anni, ma con un'ulteriore evoluzione nel concept., secondo la sua personale visione. Piatti realizzati con ingredienti freschi, di altissima qualità, che si distinguono per gusto, impiattamento e leggerezza. E oltre ad alcuni must come la Spuma di cipolle; il Guanciale di vitello brasato con purè di patate e porri fritti; il Pane, pomodoro, limone, liquirizia e maionese di vongole, e la celebre Millefoglie, non mancheranno accenni peculiari alla territorialità, come il Lavarello con emulsione di sottobosco e piselli, e il luccio., e per chi ha particolari esigenze lo chef ha pensato a una proposta di piatti senza lattosio, glutine, carne e pesce. Il menu varierà per seguire la stagionalità dei prodotti. A completare l'offerta enogastronomica, la carta vini che si compone di una ricca selezione di etichette italiane tra bianchi e rossi e di bollicine importanti.(33 anni) che entra come socio e si occuperà della conduzione del ristorante. È un modus operandi ormai consolidato quello dello chef scaligero che ama coinvolgere i suoi collaboratori nella gestione dei nuovi locali offrendo loro l’opportunità di diventare imprenditori. Un’altra costante è quella di puntare sui giovani:(28 anni).Per entrambi si tratta di un ritorno a fianco dello chef scaligero: Marco Cicchelli, che ora rientra dopo un'esperienza di tre anni con gli Alajmo, ha lavorato con Perbellini a Isola Rizza ed è stato precedentemente il direttore al "Dopolavoro” (Isola delle Rose, a Venezia). Michele Bosco invece ha lavorato nella cucina del ristorante "Al Capitan della Cittadella", a Verona.; e 7 giorni su 7 nei mesi estivi (da giugno a settembre).