Casale San Leonardo, senza eventi lavoro azzerato e costi fissi enormi

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 19:14

Pietro con Giuseppe Parisi

causata dal Covid-19. Dalla scorsa primavera sono state annullate, o comunque rinviate, centinaia di cerimonie e per chi, come il, in provincia di Palermo, si dedica solo ed esclusivamente all’organizzazione di eventi, la situazione è diventata insostenibile. Il paradosso è rappresentato dal fatto chema dall’altro non si possono organizzare i servizi e si vive con lo spauracchio di programmare la riapertura, per poi ritrovarsi a dover disdire perché arrivano nuove disposizioni restrittive.e tantissime coppie hanno deciso anche quest’anno di rinviare matrimonio e ricevimento.Il Casale San Leonardo sorge nel territorio di Fitalia, uno dei più grandi feudi siciliani insieme ad Alia e Cuntumelia, dove già i. Nel 1101, con l'arrivo dei Normanni, il territorio di Fitalia fu affidato a Goffredo di Palermo che costituì lo. Il feudo nel 1590, dopo vari eredi, pervenne a Michele Settimo Naselli, che, avendo trovato il territorio disabitato, ottenne dal viceré la "licenza populandi" per fondare un nuovo centro abitato. Dopo un anno Don Michele Settimo Naselli morì e il progetto fu abbandonato. Nel 1766 lo Stato di Fitalia venne ereditato da Troiano Settimo Averna il quale acquisì il titolo di Principe di Fitalia e successivamente da Girolamo Settimo Naselli che riprese il progetto di popolare lo Stato di Fitalia realizzando così il Casale in una collina di fronte al monte Marabito e ai piedi del monte Pizzo Mezzaluna.«Noi facciamo esclusivamente eventi – commentadel Casale San Leonardo, tesserato con la Federazione italiana cuochi -e da diversi mesi non riusciamo a programmare la nostra attività lavorativa. Per ripartire abbiamo bisogno di un preavviso di almeno due settimane e ad oggi, se tutto va bene, possiamo pensare di prendere prenotazioni dal 1° giugno».Riservare il locale per unsignifica essere certi che tutto fili alla perfezione e, in determinati periodi dell’anno come la primavera e l’estate, ci si ritrova con un, che non permette grandi aggiustamenti. «Se finalmente dovessero darci il via libera definitivo - prosegue Parisi -. Temiamo però di prendere le prenotazioni e poi di ritrovarci il 25 maggio di nuovo bloccati. Già, perché abbiamo già, dopo che decine di coppie avevano prenotato la location per il loro ricevimento, nei mesi tradizionalmente più votati ai fiori d’arancio».e si ritrovano a dover rincorrere il fatidico sì riprogrammando e concordando in tutta fretta data, chiesa, location per la festa e servizi accessori (fiorista, fotografo, intrattenimento, etc.).«A, ma purtroppo siamo ancora fermi - sospira Giuseppe Parisi, che gestisce Casale San Leonardo con il padre Pietro e il fratello Francesco - abbiamo ospitato l’ultimo matrimonio nella prima metà di ottobre del 2020 e adesso abbiamo veramente bisogno di riaprire.negli anni, ma dallo scorso anno ci hanno veramente mozzato le gambe».Anche perché i costi fissi si fanno sentire e rischiano di esserci ripercussioni anche sul personale. «Nonostante tutto, in questo periodo morto abbiamo, tra manutenzione e nuovi progetti per rendere la location ancora più accogliente – conclude Giuseppe Parisi -. Lo facciamo anche per impiegare il personale, che a regime, tra cucina, sala e manutentori ammonta ad una cinquantina di persone.giornalieri importanti, anche quando siamo chiusi. Non vediamo l’ora che ci lascino lavorare».