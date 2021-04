Riapre la terrazza del Caffè Quadri a Venezia. Alajmo: trasformato in bacaro in piazza

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 08:46

La nuova proposta del Caffè Quadri: il bacaro in piazza

L’ispirazione alla tradizione veneziana

Cambia anche la politica dei prezzi

Oltre alla carta, cambia la politica dei prezzi. Fonte Trekearth

La risposta alle restrizioni: il bacaro in piazza

opo oltre sei mesi di chiusura,dai, insieme agli chef, la carta consentirà agli ospiti di gustare un’offerta varia che comprende: botoli e moeche fritti, arancino di verdure, garusoli alle erbe, blinis di baccalà mantecato anguilla e caviale, tartare di dentice, oppure scampi crudi con panzanella di pomodoro. Ci saranno anche i cicchetti dolci come il sorbetto di fragole con granita di sambuco o la tazza di cioccolato nocciola e caffè., completamente rivisitati: i cicchetti variano dai 3,50€ ai 10€ per il blinis con il caviale. L’offerta dei vini diventa più ricca, più fruibile. Rinfrescata anche la carta dei cocktail da Lucas Kelm, bar manager del Gruppo Alajmo.Quando riaprirà il Quadrino, lo stesso bistrot continuerà il servizio a cicchetti integrandolo con un’offerta di piatti del giorno che oggi, in periodo di emergenza, viene vietati in piazza.Perché questa scelta? «Di necessità virtù! Non c’è stata nessuna considerazione per il nostro settore, nessun aiuto, ma anche nessuna voglia di morire - racconta, il “bacaro in piazza” è il primo atto. Altissima qualità di cucina italiana e veneziana in varie espressioni. Ricominciamo dai cicchetti».per una regolamentazione comunale che non ha consentito nessuna deroga - aggiunge Massimiliano - Abbiamo sostituito i panini, i club sandwich e altre proposte salate con una linea elegante e golosa in forma di piccoli cicchetti che permette di pranzare e cenare in modo molto più informale, più giovane, più rilassato, ma sempre nel rispetto delle regole».Al momento la terrazza del Quadri sarà aperta solo i weekend ma si spera di aprire presto anche durante la settimana.