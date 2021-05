L’estate italiana a Paraggi: Langosteria acquista i Bagni Fiore

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 10:57

ovità in casa(Ge). Langosteria Paraggi, aperta nel 2017, è situata, in un contesto paesaggistico unico. Il ristorante nasce all’interno degliche rappresentano sin dal 1927 la perfetta sintesi della tradizione balneare di lusso made in Italy.un investimento lungimirante sul territorio del Golfo del Tigullio che ha riscosso immediatamente un grandissimo successo.Dopo la convivenza durata quattro anni,. Langosteria è stata assistita nell’acquisizione dello storico bagno da Raffaele De Paola, amico, consulente e advisor legale del Gruppo.Questa operazione rafforza ulteriormente lo stretto legame tra Langosteria e la costa ligure, confermando la spiaggia di Paraggi come punto di riferimento dell’estate italiana.«Nel 2017, con l’idea di Langosteria Paraggi, siamo stati in un certo senso precursori e abbiamo portato, contribuendo in questi anni alla crescita dell’area di Portofino e dintorni. Oggi con questo investimento, possiamo offrire un’esperienza unica nella zona», spiega Enrico Buonocore, ceo e fondatore Gruppo Langosteria.