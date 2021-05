Milano Verticale/Una Esperienze. Via al progetto di Bartolini-Aliberti

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 18:16

'è unache punta in alto, verso il cielo ed è quella dell'accoglienza firmata da Enrico Bartolini e Franco Aliberti che cureranno la cucina dil'hotel quattro stelle superior, con giardino tutto da scoprire, che sorge nel cuore glamour del capoluogo, in zona corso Como. Tre gli spazi gastronomici che saranno affidati allo chef tre stelle Michelin, con i menu firmati daL’apertura era prevista per l'anno scorso, poi era slittata ad aprile e ora è stata annunciata da Aliberti, sul suo profilo Instagram, per il 24 maggio. La struttura si pone l'obiettivo di offrire uncon uno spazio in cui convivono quattro anime diverse: urban hotel urbano, destinazione food & beverage, luogo di incontro per ilCome anticipato, sarà lo chef Enrico Bartolini a curare la cucina dell’hotel.. Bartolini ha curato nei dettagli con i due architetti, Vudafieri e Saverino, per progettare gli spazi, dando forma alle location., il quale rappresenta una perla nascosta di oltre 1000 metri quadrati, che si potrà vivere in ogni momento della giornata. Ed è qui che nasce la proposta gourmet dell’hotel, che si declinerà in tre diversificati format firmati da Bartolini. La cucina sarà affidata allo chef Franco Aliberti Si compone così il puzzle di tre proposte:. Tutto progettato, come ricordano gli architetti, per fondere design, creatività ed enogastronomia. L'hotel gode anche di una mozzafiato che consente di godersi Milano a 360 gradi. La struttura potrà contare su, con un rooftop di 530 metri quadri situato al tredicesimo piano e quattro Penthouse Suite (ossia quattro superattici esclusivi con ampie terrazze panoramiche dotate di piscine jacuzzi).