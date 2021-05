Aria nuova al Mandarin Oriental, Lago di Como. Arriva lo chef Massimiliano Blasone

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 16:22

Massimiliano Blasone

Ristorante stellato nel parco botanico

Il nuovo concept di Blasone

Un menu fresco ed elegante

L’Aria è il ristorante stellato del resort

Il nuovo dehors

. Il ristorante L’Aria, un approccio dinamico e senza schemi, ma soprattutto un’inedita proposta gastronomica, italiana con una riconoscibile contaminazione giapponese.Situato in uno splendido edificio immerso nel verde e con un’incantevole terrazza direttamente affacciata sul lago, L˜aria è il ristorante stellato del resort, una struttura di eccellenza immersa tra il lussureggiante parco botanico e il Lario.Alla guida del ristorante, Mandarin Oriental, Lago di Como accoglie da questa stagione Massimiliano Blasone,sia in Italia sia all’estero e pronto a portare in cucina un nuovo concept e la sua personalità cosmopolita.Legato alle sue origini italiane e attento estimatore della cucina contemporanea, chef Blasone. Nel suo approccio si scopre una cucina italiana con interessanti influssi orientali e capace di offrire una carta vivace e dinamica, in un format innovativo, nei sapori e nella concezione.: note speziate, marinature e cotture capaci di far emergere la peculiarità della materia prima, regalandole una personalità degna di nota.Come negli “Spaghetti, scorfano, peperone arrosto, zucchina Romanesca”. Lo spaghetto è fresco e fatto a mano nella cucina del resort, come tutta la pasta in menu. Senza essicazione, mantiene una morbidezza riconoscibile e molto gradevole, funzionale al mood del piatto, in cui anche il pesce asseconda il tratto delicato della composizione. La nota arrostita del peperone e le zucchine romanesche, leggermente amarognole, completano l’armonia dei sapori. Rimane l’inconsueta leggerezza di un primo piatto, privo di grassi e ricco di sensazioni.O ancora nel “Branzino Cileno, Jalapeño”, un sapiente taglio di pesce, delicato e succoso al palato, frutto di una marinatura del filetto eseguita in diversi passaggi, con spennellate anche durante la cottura su griglia Robata, per garantire un aspetto lucido all’esterno e un’estrema morbidezza all’interno. Chiave del successo, la spinta inaspettata della salsa di Jalapeño, posta alla base del pesce. La delicatezza del branzino in armonioso contrasto con la salsa, che diviene parte del boccone, conferendo una nota esotica e lasciando pulizia in bocca. La parte croccante delle verdure partecipa ad un divertente gioco di consistenzeIl menu è à la carte e offre una variegata proposta attraverso “isole” di gusto, identificate da nomi intuitivi, che accompagnano per mano verso la scelta e invogliano a lasciarsi trasportare attraverso stimolanti sensazioni al palato.Da quest’anno, inoltre,, con l’obiettivo di creare un design integrato con l’ambiente, che dialoga con i colori e la luce caratteristici. Le forme sono lineari nell’eleganza, i materiali accoglienti nella loro autenticità. Un equilibrio tra intimità e socialità, cultura italiana e orientale. Un giardino verde con isole conviviali che si affacciano sul lago, tono su tono, marmi locali e filati con nuance che riprendono l’architettura del luogo.