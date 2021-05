Riapre il ristorante Seta del Mandarin Oriental, Milan. Tre i nuovi menu degustazione

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 17:27

Gazpacho verde con uva e gelato al pepe rosa

Tre i menu degustazione

La Via del Seta è un percorso di 7 portate, ideale per conoscere o ritrovare i piatti simbolo del ristorante come l’Astice blu con zabaione al passito di Loazzolo, patate e tè Matcha e il Riso in cagnone con polvere di lampone e crema di verdure. Le proposte di questo viaggio nel gusto evidenziano i cardini della cucina di Guida, dall’influenza francese con il sapiente uso delle salse, all’utilizzo di ricercati ingredienti locali e della sua terra natale, la Puglia, fino a eleganti tocchi d’Oriente.

L'Orto Verticale è invece la proposta vegetariana del Seta. Un menu di 7 portate dedicato alla cucina vegetale, dove gusto e tecnica si sposano con la leggerezza e il benessere di ingredienti stagionali. L'uso di ortaggi e verdure richiama la cultura salentina cara allo Chef: un omaggio alla sua terra, sublimato da uno studio attento e da una tecnica sicura, cui si aggiungono tocchi orientali come nello Scalogno con aloe vera al cocco e salsa alla curcuma.

Il terzo nuovissimo menu Una Finestra sull'Estate, dedicato alla primavera e alla rinascita, è caratterizzato dalla freschezza dei piatti proposti: un autentico inno di buon auspicio che guarda al futuro con fiducia e ritrovata serenità.

Filosofia sostenibile e biodinamica

Offerta dedicata ai gourmand

Pronto a ripartire un altro indirizzo cult per Milano: a partire da martedì 4 maggio. Con l'occasione, riaprono le fiorite corti esterne dell'hotel, oasi urbane dove rilassarsi e lasciarsi trasportare dalle creazioni di Antonio Guida, membro Euro-Toques Italia, affiancato dal suo team di fedelissimi: il sous-chef Federico Dell'Omarino e il pastry chef Nicola Di Lena. Il Seta, premiato con stella Michelin, accoglie gli ospiti esterni all'hotel nel suo elegante spazio all'aperto nel cuore di Milano, sul quale affaccia attraverso grandi vetrate la cucina a vista del ristorante, rendendo così possibile un'esperienza nell'esperienza. Per questo nuovo inizio, Guida propone: La Via del Seta, L'Orto Verticale e il nuovo Una Finestra sull'Estate. La filosofia è estremamente chiara e consapevole: gli ingredienti utilizzati provengono da piccoli produttori e il tracciamento della materia prima, da sempre fondamentale per Guida, è stato rafforzato ulteriormente. Un'alta attenzione è riservata anche alla tutela del mare, evitando la pesca intensiva e collaborando solo con realtà certificate. L'offerta è dedicata ai gourmand che desiderano intraprendere un viaggio gastronomico nella cucina di Antonio Guida, con un menù di cinque portate. Il pacchetto comprende la prima colazione, check-in anticipato, check-out posticipato e ulteriori benefits ed è ideale anche per i milanesi che desiderano concedersi una staycation stellata in uno dei ristoranti simbolo della scena gastronomica italiana. Per informazioni: www.mandarinoriental.it