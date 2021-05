Claudio Sadler sbarca in Sardegna per curare la cucina del Baglioni

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 08:30

Claudio Sadler

Piatti della cucina regionale e proposte contemporanee

Il secondo ristorante: il Ruia

Spaghetti trafilati oro verrigni con arselle lime e bottarga

Pool bar e Rooftop

, ultima gemma della Collection Baglioni Hotels and Resorts che. Nell’esclusiva cornice del nuovissimo resort 5 stelle situato nell’area marina protetta di Tavolara, il ristorante gourmet “Gusto by Sadler” delizierà gli ospiti con proposte all’insegna della più raffinata tradizione culinaria Made in Italy.Affiancato dal sous-chef Giorgio Pignagnoli,, secondo quella sensibilità artistica e cromatica che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Il menu à la carte si compone di un’ampia scelta di piatti sia di terra che di mare, contraddistinti per una costante ricerca di armonia, semplicità e leggerezza.La collaborazione tra la Collection Baglioni e lo chef Sadler nasce da, dove l’attenzione verso il cliente e il servizio personalizzato sono al centro di una filosofia improntata ai più alti standard di qualità ed eccellenza.Oltre al Ristorante Gusto by Sadler, il Baglioni Resort Sardegna vanta unproposte dall’executive chef Luciano Sarzi Sartori e dall’head chef Pierluigi Putzu, in abbinamento a prestigiose etichette di vini selezionati.Infine, adove sorseggiare bollicine Cantine Ferrari, drink e deliziosi cocktail ammirando suggestivi tramonti.