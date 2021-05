Trapizzino, un nuovo angolo di pizza (e dehors) a Milano

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 17:23

Trapizzino La Vineria apre a Milano il 15° punto vendita

Un angolo di pizza per cena

Nel menu, 5 ricette classiche fisse e 3 speciali che si alternano quotidianamente

Spazio anche al Supplì e al dolce al triplo cioccolato

La Vineria, il dehors per cocktail e bollicine

on poteva che essere, lo street food restaurant nato a Roma nel 2008 e ora arrivato al suograzie all’apertura del formatdi. Il locale, situato in, prende il posto della storica insegna meneghina Mariposa di cui eredita una location con sei vetrine che si affacciano su Porta Romana.Il brand,, può già contare su punti vendita attivi tra Roma, Torino, Firenze, Trieste, New York e la stessa Milano dove sono già due i ristoranti aperti. Alla base,preparato con lievito madre e a lunga lievitazione che viene servito caldo, croccante fuori e morbido dentro, ripieno delle ricette tradizionali della cucina romanesca e italiana.Nel menu,(Pollo alla Cacciatora, Polpetta al Sugo, Parmigiana di Melanzane, Lingua in Salsa Verde e Doppia Panna) eche variano a rotazione alternando oltre 30 ricette della tradizione romana e italiana, dalla Coda alla Vaccinara al Polpo al Sugo.Per i più golosi,, lo sfizio romano della cucina di strada del passato. A rotazione, dal classico supplì al telefono al famoso supplì al tortellino, e poi supplì all’amatriciana, supplì porri e taleggio, supplì cacio e pepe, supplì al sugo di melanzane e altre proposte ancora.: come una sacher con il ripieno del cuneese, pan di spagna al cioccolato, ganache al rhum, ricoperta di cioccolato fondente croccante; servito anche al piatto con gelato.A disposizione del locale,che si sviluppa tra corso Lodi e piazza delle Medaglie d’Oro dove poter gustare non solo la pizza, ma anche un calice di vino con un occhio di riguardo per le bollicine e una proposta di cocktail realizzata utilizzando il Vermouth del Professore riserva speciale Trapizzino, oltre ai classici da aperitivo e dopocena.