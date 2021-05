Viaggio nel tempo al Clandestino: Moreno Cedroni presenta il menu preistorico

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 16:21

n’esplorazione indietro nel tempo, lì nella primordiale culla della nostra umanità, dove ha avuto inizio la storia. Una caccia al tesoro alla ricerca delle antichissime origini della vita sulla Terra.che, da oggi 6 maggio, si siederannoUn'avventura cheEtà della Pietra, Età del Bronzo ed Età del Ferro. Più una, autografa dello Chef: l’Età del Ramen.Secondo il sistema scientifico delle Tre Età, tutte le società umane hanno attraversato, durante la preistoria, tre tappe nel loro sviluppo. Tali tappe sono contraddistinte dall'uso dei tre differenti materiali: la pietra, il bronzo, il ferro.Il viaggio nel tempo e nello spazio, suggestivo e meraviglioso, del Clandestino , un lungo periodo di tempo nel quale la temperatura della Terra è stata particolarmente bassa e ha consentito lo sviluppo di calotte polari e ghiacciai alpini.Anche adesso stiamo vivendo in un'Era Glaciale, iniziata in concomitanza del Quaternario, il periodo geologico in cui fa la comparsa in Europa l’Homo Sapiens e i Neanderthal scompaiono.Il piatto ideato da Cedroni per onorare l’Era Glaciale è unNel degustarlo, il pensiero riporta ai profumi e sapori primordiali e naturali., nome che comunemente i paleontologi usano per indicare resti di organismi un tempo viventi. Il piatto consiste inOriginali, le modalità di degustazione di questo piatto. Occorre, infatti, prima rompere la creta e togliere l’alga, successivamente portare il tubero nel piatto e gustarlo accompagnato con la maionese di moscioli di Portonovo e la polvere di pastinaca fermentata.L’Età della Pietra, periodo della preistoria contraddistinto dalla introduzione dei primi strumenti in pietra, è la protagonista della terza portata. All’epoca, l’uomo non aveva ancora scoperto il fuoco, quindi l’alimentazione era ancora prevalentemente vegetale o a base di proteine animali crude.Età della Pietra è uFinalmente l’uomo ha scoperto il fuoco! Il controllo del fuoco da parte dei primi uomini fu un punto di svolta nell'evoluzione culturale umana poiché contribuì fortemente allo stanziamento delle popolazioni nei territori con climi freddi.È il periodo della proliferazione, grazie all'assorbimento delle proteine e dei carboidrati cotti e, fondamentale tappa per l’uomo, dello sviluppo della caccia grazie anche alla possibilità di cuocere e conservare le prede.Homo Erectus, quinta portata, è un, entrambi cotti direttamente su una pietra lavica incandescente a poi adagiati su un purè affumicato e una salsa di frutti rossi fermentati. Tecniche e sapori che rievocheranno il sentore del fuoco, fondamentale elemento per la sviluppo della specie umana.Il racconto prosegue. È l’Età del Ramen, firmata Moreno Cedroni: è la fase dell'evoluzione umana in cui si iniziarono a costruire e usare utensili, ricavandoli da pietre, legno, corno, ossa e conchiglie.C’è il fuoco e nascono le prime cucine, così come i primi cuochi. Nasce qui il Moreno Cedroni preistorico.IlLophius è il gran finale del menu a tema preistorico del Clandestino, il piatto che precede i dessert e corona il viaggio con i suoi sapori decisi e inaspettati. In questa fase del viaggio ci si sofferma sull’ancestrale interesse dell’uomo per i collegamenti terra, mare e cielo, testimoniato fin dal Paleolitico. Il piatto ospitaNel predessert Selvatico ritorna, come di consuetudine nel menu del Clandestino, l’elemento dell’aperitivo: la. Questo piatto sottolinea il legame dell’uomo preistorico con la natura e la sua generosità. Egli, infatti, viveva in simbiosi con la natura ed erano proprio le stagioni a scandire la vita dell’uomo.Siamo al finale. Dopo tanti millenni di gelo, esplose il caldo; con il caldo, l’agricoltura, e, con l’agricoltura le civiltà fino alla nostra epoca. L’uomo posa qui il primo piede sulla terra fertile.In onore di ciò Disgelo, dessert e suggello del menu, è un: la fermentazione… nella preistoria.Affascinante, coinvolgente e sorprendente. Come la storia di cui parla, così, Susci Preistorico conquista i viaggiatori del tempo del Clandestino.Ancora una volta, infatti, lae accompagna i commensali in un’avventura ammaliante. Il fascino irresistibile di un tempo perduto e qui recuperato, riscoperto e gustato, portata dopo portata, tra profumi e sapori dal forte potere evocativo.