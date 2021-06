Da Udine a Rovigno, Agli Amici trasloca in Istria per l'estate

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 18:26

I

La vista dalla terrazza del ristorante Agli Amici Rovigno

Una scelta in continuità con l'offerta di Godia

Michela ed Emanuele Scarello

Niente menu alla carta ma tre degustazioni dedicata el viaggio degli Amici

Dalla ristorazione alla formazione, la missione "didattica" di Michela ed Emanuele Scarella

l 28 giugno, in Istria. Per l'intera stagione estiva, infatti,a eccezionalmente, portandosi dietro l’intero staff friulano di sala e cucina,perla del turismo croato conosciuta in tutto il mondo per le sue strette viuzze e le piccole piazze e calli che ricordano l'influenza veneziana sul territorio.A guidare la scelta di, è stata la volontà di non fermarsi, di andare avanti e(località del capoluogo friulano). Grazie alla partnership stretta con il Maistra Hospitality Group (che con Maistra Collection detiene ben 3 hotel a 5 stelle solo nella città di Rovigno), Agli Amici Rovigno sorgerà nello splendido spazio tra il Grand Park Hotel Rovinj e la Marina, che si affaccia con la sua scenografica terrazza direttamente sul mare.e al locale di Udine (il cui trait d'union è visibile fin dalla scelta del nome del nuovo locale) a partire dalla cucina dello chef Emanuele Scarello che ha già improntato la cucina a Rovigno seguendo le stesse linee guida che da sempre contraddistinguono il suo pensiero. A partire dalPiù in particolare,da Godia, all’Istria e, infine, a Rovigno. Questi i nomi dei menù, con cui Emanuele Scarello racconterà il territorio di casa, il Friuli, l’Italia e la storia di Godia, il territorio istriano e i suoi migliori prodotti e, infine, la realtà di Rovigno, a partire dal suo pesce e dalle barche dei suoi pescatori che attraccano con le reti piene proprio sotto il ristorante, dopo la giornata di pesca.con patate e tartufo nero, la famosa pasta locale che ricorda i nostri garganelli, ricetta simbolo della gastronomia istriana che qui incontra le patate di Godia.A Rovigno, durante questi 4 mesi,, condividendo, giorno dopo giorno, con sala e cucina l’esperienza e la grande energia che contraddistingue la filosofia di Godia, la cultura della famiglia Scarello e il know how tecnico di Michela ed Emanuele. In modo da poter permettere, a fine estate, di dare al ristorante istriano gli strumenti necessari per poter viaggiare da solo. Agli Amici, infatti, il 1 ottobre riapre anche in Italia, nella sua casa madre, a Godia, dopo una serie di restyling strutturali che impegneranno il locale nei mesi estivi.