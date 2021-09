Miglior pizza da taglio e asporto? È Pizzarium di Gabriele Bonci a Roma

La migliore pizzeria da taglio e asporto è ancora una volta Pizzarium di Gabriele Bonci. A decretare il risultato è stata 50 Top Pizza, la più importante guida online dedicata al prodotto simbolo del Made in Italy, che ha accuratamente selezionato i 50 migliori locali dove gustare un pasto veloce di livello e fruire dei servizi di delivery e asporto. Trend che, complice la pandemia, hanno fortemente impattato sul settore food&beverage.

Pizzeria Bonci (Fonte: Facebook)

Seconda edizione della classifica, Pizzarium sempre sul gradino più alto del podio

La seconda edizione della classifica delle “50 Migliori pizze in viaggio in Italia” ha incoronato il locale di via della Meloria a Roma. La prima pizzeria da taglio aperta da Gabriele Bonci ha superato, confermandosi in cima alla classifica, La Masardona di Napoli, storica friggitoria e pizzeria della famiglia Piccirillo, tempio della pizza dritta dal 1945. Terzo posto per l’Oliva Pizzamore di Acri (Cosenza), del maestro pizzaiolo Antonio Oliva.

Pizzerie eco-friendly: Pizzarium e Grotto Pizzeria Castello

Fra le novità dell’edizione 2021 della classifica c’è anche il premio Forno Verde, assegnato ai locali che più si sono contraddistinti per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Fra i vincitori, ancora una volta, c’è Pizzarium a cui fa compagnia Grotto Pizzeria Castello (Salerno).

La Top 50 delle migliori pizze in viaggio

Ecco di seguito la classifica generale:

Pizzarium – Roma, Lazio La Masardona – Napoli, Campania Oliva Pizzamore – Acri (CS), Calabria Saporè Pizza Bakery – San Martino Buon Albergo (VR), Veneto Tellia – Torino, Piemonte Sancho – Fiumicino (RM), Lazio ‘O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia-Romagna Granocielo – Avezzano (AQ), Abruzzo Grotto Pizzeria Castello – Caggiano (SA), Campania Gina Pizza – Ercolano (NA), Campania Lievito Pizza, Pane… – Roma, Lazio Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio La Divina Pizza – Firenze, Toscana Panificio Menchetti – Arezzo, Toscana Alimento – Brescia, Lombardia Forno Brisa – Bologna, Emilia-Romagna 1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania Pizzeria Cocco – Sassari, Sardegna Pane E Tempesta – Roma, Lazio Kalavrì – Catanzaro, Calabria Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino – Alessandria, Piemonte Pizzeria Campana Dal 1990 – Corigliano Calabro (CS), Calabria PorzioNi di pizza – Napoli, Campania Pistamentuccia – Bologna, Emilia-Romagna Scrocchia – Bergamo, Lombardia Ghevido – Sesto Fiorentino (FI), Toscana Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli – Napoli, Campania Pizzeria Da Filomena – Castrovillari (CS), Calabria Lievitamente – Viareggio (LU), Toscana Pizzeria a taglio Angelo & Simonetta – Roma, Lazio Il Pizzicotto – Lecce, Puglia Pane Pizza e… – Vicenza, Veneto Romanorvm Pizza Romana – Trieste, Friuli-Venezia Giulia Bianca Pizza Artigianale – Jesi (AN), Marche Pizzeria Al Trancio Da Charlotte – Albenga (SV), Liguria Pizzeria Mary Rose – Napoli, Campania Rivoluzione Pizza Bembo – Padova, Veneto Ben Cotta – Bologna, Emilia-Romagna PezZ de Pane – Frosinone, Lazio Sauardò – Civitanova Marche (MC), Marche Officine Bartolini – Perugia, Umbria Compagnia della Pizza – Giulianova (TE), Abruzzo Panificio Graziano – Palermo, Sicilia 50 Teglie – Torino, Piemonte Panificio Di Gesù – Altamura (BA), Puglia IBRIS – focacce e pizze – Trento, Trentino-Alto Adige 5 Lire – Potenza, Basilicata Storie di Pane – Vallo della Lucania (SA), Campania L'Orso in teglia – Messina, Sicilia 20 Pizza & Delicious in Teglia – Cava de' Tirreni (SA), Campania





Il 20 settembre si proclamano le migliori pizzerie d'Italia e nel mondo

E dopo le 50 migliori pizzerie da taglio e asporto, cresce l’attesa per scoprire le migliori pizzerie d’Italia e del Mondo del 2021. La data per scoprire il risultato finale è il 20 settembre quando in streaming, a partire dalle 21.00, verranno svelati i vincitori e i diversi premi speciali di questa edizione.