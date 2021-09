Riapre Idylio by Apreda: più coperti, privé e tre menu degustazione

Riapre il 23 settembre Idylio by Apreda, il ristorante del The Pantheon Iconic Rome Hotel di Roma, diretto dallo chef Francesco Apreda. Un appuntamento da segnare in agenda per scoprire le novità della nuova stagione che si apre all'insegna di un connubio sempre più stretto fra cibo ed esperienza di viaggio d'eccellenza.

La sala del ristorante Idylio by Apreda

Oasi di stile ed eleganze nel cuore della Città Eterna

Il ristorante Idylio by Apreda, dal 2019 insignito di una stella Michelin, è diretto da Francesco Apreda, chef di livello, interprete di una cucina in grado di soddisfare anche i palati più esigenti grazie a estro, tecnica, equilibrio fra radici italiane ed eleganti pennellate di Oriente. Una cifra stilistica che ben si adatta al 5 stelle The Pantheon Iconic Rome Hotel e che viene riproposta nell'atmosfera intima e autentica della sala e del menu realizzato da Apreda. Il ristorante sarà aperto dal giovedì al sabato, dalle 19.20 alle 22.30. Da fine ottobre, poi, aumenteranno a cinque i giorni di apertura: dal martedì al sabato, sempre a cena.

Il periodo di chiusura ha permesso di portare a termine l'ampliamento del ristorante che ora può contare su 32 coperti; dieci in più della conformazione precedente. E per chi volesse ancor maggiore intimità, nella sala è stato predisposto un privé.

Lo chef Francesco Apreda (Foto: Carlo De Gori - Trevimage)

Tre i menu degustazione da provare

Tre i menù degustazione proposti dal ristorante Idylio by Apreda. Il primo, Sapidità Essenziali, introdotto nell’autunno 2021, prevede sette portate caratterizzate da un bilanciamento tra sapidità e spezie in assenza di sali aggiunti. Il secondo, Iconic Signature by Apreda, è un percorso degustazione in cui vengono proposti i grandi classici dello chef. Il terzo, Idylio’s Butterfly, si contraddistingue dalla possibilità di scegliere cinque piatti attingendo dai primi due percorsi.