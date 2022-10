Ambrosia è il nuovo ristorante dell'Hotel Vittoria. Alla guida il cuoco Ferraresi

Grande novità per la ristorazione a Brescia. Domani, 19 ottobre, aprirà Ambrosia, food for gods il ristorante all’interno dell’Hotel Vittoria, unico albergo 5 stelle della città di Brescia. Il progetto di rilancio è a cura di Kis Management, società di gestione food and beverage fondata da Sergio Legrenzi e Stefano Pierotto che, a capo della brigata, ha selezionato Davide Ferraresi, chef giovane e dinamico che vanta già una grande esperienza in ristoranti stellati.

Lo chef Davide Ferraresi alla guida della brigata del ristorante Ambrosia

Una proposta che mette al centro il territorio del bresciano

Ferraresi, cresciuto professionalmente nella cucina del tre stelle Michelin, Vittorio Ristorante a Brusaporto in provincia di Bergamo, ha accolto la sfida di riportare il ristorante dell’albergo ai suoi antichi splendori. «All’Ambrosia voglio lavorare per una cucina che valorizzi le materie prime, anche rivisitando i piatti della tradizione italiana. La mia proposta mette al centro il territorio del bresciano: ho scelto fornitori e prodotti locali e attraverso i piatti tipici proverò a raccontare Brescia, una città in crescita che da sempre propone la Mille Miglia, regala paesaggi montani e lacustri e offre, oggi, anche grande cucina» - ha dichiarato.

Raccogliamo una grande eredità e vogliamo trasformarla in futuro

In merito alla gestione di Ambrosia, i fondatori di Kis Management, Stefano Pierotto e Sergio Legrenzi dichiarano: «Siamo orgogliosi dell’incarico di rilancio della struttura. Raccogliamo una grande eredità e vogliamo trasformarla in futuro. Il ristorante deve tornare a essere un punto di incontro a Brescia e diventare il riferimento per la nuova ristorazione in città. Per questo abbiamo chiamato uno chef con un’esperienza di cucina stellata, per questo punteremo a materie prime e proposte enologiche eccezionali».

Lo chef Davide Ferraresi con Sergio Legrenzi, fondatore con Stefano Pierotto di Kis Management

A novembre al via il calendario delle iniziative speciali

Il ristorante riapre domani e il primo evento speciale “Degustazione con Luis Franciacorta” è in programma giovedì 20. Con il mese di novembre inizia il calendario delle iniziative speciali: Il pranzo della domenica, serata a tema tartufo, giovedì 3, serata a 4 mani con Ivano Ricchebono, chef 1 stella Michelin e volto noto della Tv.

Percorsi di gusto e menu à La Carte

Le proposte dello Chef Ferraresi accolgono le suggestioni del territorio e si estendono a tutta la proposta della tradizione italiana. Due degustazioni e una ricca proposta à la carte. “Brescia” è un viaggio attraverso le ricette del bresciano: salumi e formaggi accanto a Giardiniera, Caramelle alla bresciana, crema di cavolfiore affumicata e salvia, guancetta di vitello all’olio con polentina morbida e scalogni brasati. Il dessert è la torta di rose con zabaione. “Esperienze” è un’accurata selezione, risultato delle esperienze dello Chef: Tartare di cervo, chutney ai mirtilli e pane alla segale, Salmerino marinato, latticello e ribes, Crema di zucca, fonduta di formaggi nostrani e mele cotogne, La nostra aio e ojo, Capovolte, Scaloppa di branzino, broccoli e pancetta e per concludere “Il nostro tiramisù”.

E ancora, nel menu: Zuppa di carota, radici e stracciatella; Risotto Riserva Aironi al Franciacorta, porcini e Bagòss; Capovolte; Filetto alla Rossini.

Uno dei piatti proposti dallo chef Davide Ferraresi: La nostra ajo e oio