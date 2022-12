Bartolini trasloca il Casual sui colli. L'ex Gourmet passa ad Acquaroli

A sei anni dall’apertura, avvenuta il 26 marzo 2016, lo chef stellato Enrico Bartolini ha deciso di far fare un salto di qualità al suo il ristorante stellato a Bergamo, il Casual in Città Alta, trasferendolo in una sede ancora più prestigiosa di quella attuale sulle pendici della collina di San Vigilio. La disdetta ai proprietari dell’immobile (già sede del ristorante Gourmet) è stata già inviata e dal primo maggio il locale che sorge a pochi metri dalla stazione di partenza della funicolare per San Vigilio verrà gestito dalla famiglia di Beppe Acquaroli, ristoratore noto nel capoluogo bergamasco, ma non solo, per l’offerta ricettiva portata avanti negli anni al Baretto di San Vigilio.

L'attuale interno del Casual in città alta a Bergamo

La soddisfazione di Enrico Bartolini che punta ad alzare la qualità dell'offerta del Casual

Il cuoco più stellato d’Italia, con 12 stelle conquistate nell’edizione 2023 della prestigiosa Guida Michelin, presentata lo scorso 8 novembre in Franciacorta, giudica più che positiva l’esperienza professionale al ristorante Casual (1 stella) e rilancerà la presenza a Bergamo con una location a poca distanza sempre sui colle di San Vigilio, dove verrà confermato anche l’attuale staff con lo chef Marco Galtarossa insieme a Andrea Zamblera come direttore di sala, una villa di grande prestigio con una bellissimo parco e un ampio parcheggio. Un edificio che sarà probabilmente trasformato in un vero e proprio relais.

Enrico Bartolini

«Sono– commenta-. A questo punto del percorso abbiamo deciso di scegliere un luogo ancora più intimo, caldo e tranquillo che dista poche centinaia di metri dall’attuale ristorante».

La famiglia Acquaroli e il Baretto di San Vigilio a Bergamo

E al posto del Causal nascerà La Ripa di San Vigilio

Da un capitolo che si chiude, ecco che si aprono due nuove offerte di alto livello per quanto riguarda la ristorazione orobica. Dal primo maggio al posto del Casual, e dove per decenni sono stati migliaia di commensali sotto l’insegna storica “Gourmet” cambierà nome e, sotto la gestione Acquaroli, si chiamerà “La Ripa di San Vigilio”.

Beppe Acquaroli patron del Baretto di San Vigilio a Bergamo

«Siamo molto felici di iniziare questa nuova avventura in un luogo molto apprezzato dai bergamaschi ma anche da visitatori e turisti – fa presente Beppe Acquaroli -. A disposizione ci sono sale molto eleganti, oltre ad una splendida veranda e un comodo parcheggio».