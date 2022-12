Il Moro di Monza cucina per i più fragili

Un menu solidale per i senzatetto e per chi vive in condizioni di marginalità. Succede a Monza in occasione del Natale. Lo hanno elaborato Vincenzo e Salvatore Butticè del ristorante Il Moro in occasione degli eventi di “Insieme a Natale”, organizzati dal Comune con l’intento di fornire supporto e rendere più lieto questo periodo.

Salvatore, Antonella e VIncenzo Butticè

Siciliani di Lombardia

ll pranzo si è tenuto il 17 dicembre presso l'Istituto Pavoniano Artigianelli ed è stato organizzato dall’amministrazione comunale insieme all’Istituto Pavoniano Artigianelli e alla Rete Pane&Rose, collaborando con l’Istituto alberghiero Olivetti, con il Veliero di Monza per l’intrattenimento musicale e con Il Moro per le proposte culinarie. Sono stati serviti lasagne all’emiliana, arrosto con patate e panettone.

La famiglia siciliana Butticè guida Il Moro dal 1996. Salvatore Butticé, socio Euro-Toques, è il cuoco del ristorante, Vincenzo, il general manager di tutti i progetti della famiglia, e Antonella, la sommelier. La linea di cucina è una commistione tra la terra d’origine e il territorio che li ha accolti, tra Sicilia e Lombardia.

Un classico de Il Moro: Bottoni con Ragusano, pomodoro alla carrettiera e mititli

Identità e territorio

“Viaggio in Sicilia” racconta l’essenza della territorialità siciliana in un menu da 8 portate che crea un connubio tra i prodotti con cui i fratelli Butticè sono cresciuti, come la mandorla di Raffadali, le prugne nere di Sicilia, il pomodoro alla carrettiera , il suino dei Nebrodi, fino alla scoperta di nuovi piccoli produttori di nicchia che hanno iniziato a coltivare mango e curcuma in Trinacria. Il pane viene realizzato due volte al giorno in casa usando solo antichi grani siciliani che necessitano di circa 36 ore di lievitazione con la tecnica del lievito madre. Tra i piatti simbolo, Ostrica e mandorla di Raffadali (un assoluto di mandorla), Polpo Imbufalito, Bottoni con Ragusano, pomodoro alla carrettiera e mitili, Paccheri Senatore Cappelli, pistacchio di Raffadali e gamberi di Marzara.

Il Moro

via Parravicini 44 – 20900 Monza

Tel 039 327899