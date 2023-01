Al Rome Cavalieri sapori del Medioriente: ecco il menu arabo

Un menu nuovo e inusuale con il meglio della cucina tradizionale araba e una location esclusiva come il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, immersa in un parco mediterraneo a pochi minuti dal centro della capitale, in posizione panoramica sospesa tra piscine esterne e terrazze. Un luogo riservato, lontano dalla frenesia quotidiana, al quale si accosta l’offerta gourmande, che l’executive chef Fabio Boschero declina tra il Ristorante Uliveto, il Tiepolo Lounge & Terrace, il Banqueting e il Room Service dell’albergo. La sua filosofia culinaria si basa sulla predilezione di piatti realizzati con ingredienti locali e prodotti del territorio, espressa nell’offerta del ristorante, nel famoso sunday brunch e in ogni sua creazione gastronomica.

I piatti della tradizione araba protagonisti d'eccezione al Rome Cavalieri

Accanto ai menu che si basano su questi valori legati alla territorialità e alla sua tradizione, lo chef presenta oggi un’esperienza speciale, per conoscere e approcciare con curiosità e gusto la cucina mediorientale: il nuovo menù arabo, caratterizzato da ingredienti, piatti tradizionali e soprattutto sapori dall’identità forte e decisa.

Nella tradizione araba il cibo ha un’importanza fondamentale, in quanto i pasti vengono intesi come momenti di aggregazione, in cui la famiglia e gli amici o eventuali ospiti si riuniscono intorno al tavolo e si respira un’atmosfera calda e rilassata. Un mood replicato da Fabio Boschero nella sua proposta del nuovo menu arabo.

Il progetto vede il coinvolgimento di Elerian Tarek, chef di origine egiziana dalla lunga e consolidata esperienza, specializzato nella creazione di specialità tradizionali arabe.

Elerian Tarek, chef di origine egiziana dalla lunga e consolidata esperienza

Il menu

Il risultato è un’offerta culinaria tradizionale ma variegata, fatta di materie prime selezionatissime, lavorate secondo gli antichi dettami orientali per un cibo esotico, contemporaneo e antico al tempo stesso.

Tra queste delizie spiccano l’Hummus, la tradizionale ricetta con ceci, pasta di sesamo, olio d’oliva e limone, – l’insalata Tarek con radicchio, cetrioli, peperoni, pomodori, cipolla, olive, rucola, olio d’oliva e limone, passando per il gustoso Shish Taouk, spiedini di pollo alla griglia marinati serviti con salsa al curry e curcuma con peperone rosso e cipolla.

E per finire, i leggendari dessert come il Baklava - il dolce di pasta fillo, frutta secca, burro, cannella e acqua di rose o il fresco Konafa - con pistacchio e profumo d’arancia.

Il tutto, servito nella meravigliosa cornice del Ristorante Uliveto, con la sua terrazza affacciata sulla piscina e sul verdeggiante parco - in una atmosfera vacanziera, cosmopolita e accogliente che il famoso resort sa offrire ai suoi ospiti.

Rome Cavalieri

Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma

Tel 0635091