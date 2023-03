Al Mercato Centrale Roma arriva lo smashburger firmato Joe Bastianich

Il noto chef e volto televisivo Joe Bastianich con la sua bottega lo smashburger. Dopo Milano e Firenze, con quasi 100.000 panini venduti in appena sei mesi, l'imprenditore italo-americano con i suoi soci Anna Sammarone e Giovanni Baratta scommette ancora su Mercato Centrale Roma e fa il tris, portando il suo Smashburger - caratterizzato da un patty, la polpetta di carne, 100% Black Angus - sotto la suggestiva Cappa Mazzoniana in via Giolitti 36. Il taglio del nastro sulla piazza del Mercato con lo chef e Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale, per celebrare la nuova bottega con una grande festa aperta al pubblico con musica, assaggi gratuiti e dj set.

Lo smashburger firmato Joe Bastianich

Il successo di una ricetta in numeri

Inserire nei menu i noti panini americani non significa rinnegare la cucina di casa, come piega Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale: «La cucina italiana è una delle poche al mondo che abbia ragioni e carte in regolae mi riferisco alla sua storia come anche a tradizione e competenze scientifiche. Una cucina che si definisce colta. Questo è il fattore identitario più alto e più contemporaneo della cucina italiana: l’apertura al mondo, il desiderio di confrontarsi senza però contaminarsi. Ecco perché il Mercato Centrale si apre anche al mondo della cucina etnica purché le capacitàe il talento si incontrino sul terreno comune della competenza, della passione e dell’attenzione al buono per il pubblico. Sono felice della combinazione di Joe Bastianich con Mercato Centrale e riconosco che un talento eclettico come il suo ha saputo bene trasferire le sue doti ad un entusiasmante progetto di cucina che si va sempre più affermando lungo i vasti percorsi del Mercato Centrale.».

I numeri legati ai panini di Bastianich sono impressionanti: quasi 100.000 panini smashburger venduti in appena sei mesi tra i Mercati di Firenze e Milano. Lo smash Cheeseburger, il primo panino realizzato per la bottega di Mercato Centrale Firenze aperta a ottobre 2022, ha totalizzato da solo più di 30.000 richieste, mentre una delle due botteghe presenti a Milano, quella dedicata esclusivamente al Joe’s American Smashburger da novembre a oggi vanta una media di 3.000 panini a settimana.

La preparazione dello smashburger dviene realizzata da una precisa preparazione della carne: il macinato non si presenta come un disco pronto da grigliare, ma come una polpetta di carne selezionata da schiacciare rigorosamente in cottura. La patty - questo il nome della polpetta di carne - non viene poggiata delicatamente sulla piastra rovente ma schiacciata con una tecnica detta smashing. Ed è proprio lo smashing che permette al burger di aumentare la superficie in cottura e diventare sottile; quanto al tipo di carne viene utlizzato solo Black Angus.

Bastianich e Montano

Il menu

La proposta della nuova bottega al Mercato Centrale Roma non si esaurisce con gli 11 panini presenti nel menu. Oltre a questi ci sono le immancabili patatine fritte, proposte anche con cheese, bacon e jalapeno, al pollo fritto e infine le autentiche American Cheesecake. Da sottolineare anche lo smashburger in versione Veggie Burger, con vegetarian burger, cheddar, cetrioli, cipolla, pomodoro, insalata e Joe’s secret sauce e un menu speciale per bambini, che comprende single smash più cheddar e patatine.