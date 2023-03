Le forme del sapore di Renato Bosco al Mantova Village

Il pizza-ricercatore, Renato Bosco (socio Euro-Toques Italia), ha aperto un nuovo concept a Mantova Village: una bakery-pizza dal nome evocativo “Renato Bosco, Le forme del sapore”. Consigliere e membro dell’Associazione della cucina italiana nel mondo, inserito nella guida del Gambero Rosso, Bosco rappresenta l’eccellenza nell’olimpo della pizza gourmet, ed è proprio a Mantova Village che ha scelto di aprire le porte del suo primo concept culinario in città.

Renato Bosco e Benedetta Conticelli

Collaborazione di prestigio

Parliamo di una collaborazione di prestigio che rappresenta a pieno la nuova strategia di Land of Fashion Outlet Management per la ristorazione, che punta a siglare collaborazioni con marchi autorevoli, pluripremiati e riconosciuti sia sul territorio nazionale che internazionale.

La BakeryPizza di Mantova Village, rappresenta il primo flagship store della nuova catena retail creata col supporto di F Retail, azienda riminese e partner strategico di Renato Bosco, che ha permesso lo sviluppo di un sistema di partnership che offre elevati livelli di servizio, esperienza ed assistenza al master franchisee selezionato: Lifestyle, realtà specializzata nello sviluppo di brand di successo del mondo retail in Italia, ha scelto Mantova Village per la prima apertura a marchio Renato Bosco. L’obiettivo cardine del nuovo progetto retail è quello di trasmettere la filosofia di Renato Bosco al 100% e stimolare emozioni e costante curiosità per il pubblico in Italia e all’estero.

L'iconica pizza di Reato Bosco

Presente una selezione dei prodotti storici di Bosco

Nel concept culinario “Renato Bosco, Le Forme del Sapore” è presente una selezione dei prodotti iconici della produzione Renato Bosco, tra i più rappresentativi la Pizza Crunch / DoppioCrunch, caratterizzata da un impasto croccante, che si lega perfettamente alla parola onomatopeica “crunch”, la Pizza tonda a fermentazione naturale, realizzata con Pasta Madre Viva e lievito naturale, e Aria di Pane, realizzata con sola Pasta Madre Viva e caratterizzata da sofficità e leggerezza.

Pizza tonda a fermentazione naturale

Obiettivo: offrire esperienze di valore

«L'esclusiva apertura a Mantova Village del nuovo food concept “Renato Bosco, Le Forme del Sapore” firmato dallo chef Renato Bosco, conferma quanto il portfolio dei Villaggi di Land of Fashion rappresenti la naturale destinazione per offrire esperienze di grande valore – ha commentato Benedetta Conticelli, ceo di Land of Fashion Outlet Management Benedetta Conticelli conclude - siamo particolarmente onorati di accogliere nella nostra famiglia il pluripremiato chef ed entusiasti di intraprendere un nuovo percorso insieme, continuando ad offrire esperienze uniche ai nostri ospiti».

Per Renato Bosco partire da Mantova Village significa dare seguito alla grande richiesta del suo pubblico: Mantova Village rappresenta infatti il giusto luogo di attrattiva trasversale e di immagine che darà al nuovo progetto retail lustro e visibilità a livello internazionale.