Pasqua in Gallura, 6 piatti consigliati da 6 ristoranti d'eccellenza

La Pasqua in Gallura apre, come sempre, le porte alla stagione ad un flusso di visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero, come anche dall'interno della Sardegna. La fede religiosa qui è molto sentita e le ricorrenze sono sempre molto partecipate e vissute. Tra queste la Settimana Santa, qui celebrata dal 1600 con suggestivi riti che mescolano le origini catalane a quelle di tradizione locale. L'intera Sardegna, dalle città ai più piccoli paesi, si calano nello spirito de Sa Pasca Manna (la Grande Pasqua) con processioni evocative particolari e scenografiche, che iniziano diversi giorni prima della Domenica. In Gallura ogni località celebra la Pasqua con riti legati alla tradizione, alcuni particolarmente toccanti, come S'Iscravamentu ad Olbia (lo schiodamento di Cristo dalla croce e la sua deposizione) con una processione che inizia dalla chiesa di San Paolo Apostolo e si snoda per le strade della città.

Il maestoso paesaggio della Gallura

Si tratta di una tradizione folkloristica molto suggestiva e che coinvolge l'intera comunità. Questa Pasqua, come l'intera stagione 2023, dai primi dati e sondaggi dell'osservatorio dell'Associazione Gallura Turismo (www.galluraturismo.eu), sta registrando numeri importanti, con presenze superiori a quelle dello scorso 2022, annata di grande successo per presenze e durata. Dove mangiare a Pasqua in Gallura? La nostra scelta è di portarvi in sei locali dove provare i sapori della Pasqua sarda, dal mare all'entroterra.

Terra Nostra Trattoria Creativa

Perfetta sintesi di tradizione a innovazione, Terra Nostra sorge adiacente il cuore del centro storico, sul bellissimo lungomare che ha trasformato la città di Olbia, vestendola di località turistica vera e prestigiosa. Con una piacevole saletta interna e un dehor all'aperto, Terra Nostra propone per la Pasqua un menu che prevede alcuni piatti tradizionali, tra cui l'agnello, la cialda di crackers con battuta di carne al coltello, majonese di acqua faba ed emulsione di peperone rosso, per finire con il tortello al nero di seppia ripieno di seppia. Scegliete tra una Pasqua al sapore di mare o di terra, oppure, perchè no? Scegliete mare e terra insieme, per sfatare i tabù nel segno della creatività! Il vino? Chiedete a Marco, saprà ben consigliarvi. Il piatto consigliato dallo chef: agnello cotto a bassa temperatura, millefoglie di patata con carciofo ultimato al forno, in fondo di carne. Delicatezza e tradizione.

L'agnello di Terra Nostra

Terra Nostra Trattoria Creativa

Via Regina Elena 62, Olbia (Ot)

Te. 3464913751

Masnada Restaurant

Il Masnada è un locale giovane, di tendenza, un po' modaiolo, che ha tutte le carte in regola per affermarsi nel panorama della ristorazione gallurese. Il locale è molto grazioso, con dettagli che denunciano il buongusto femminile, quello di Eleonora e Noa e di mamma Patrizia che hanno voluto creare qui il loro “rifugio”, a soli 20 minuti da Santa Teresa Gallura e poco più da Isola Rossa, immersi in un'oasi di pace, a due minuti dalla spiaggia di Luculumbu. La cucina proposta è di alto livello e si caratterizza per l'ottima scelta di sushi e sashimi preparati dallo sushiman Hassan, mentre tutte le altre portate sono opera dell'eclettico chef Luigi Otgianu. Il piatto: il Masnada si coniuga al femminile, per cui è la dolcezza il tema dominante e la portata consigliata non poteva essere che il dessert: piccole seadas che racchiudono il sapore tradizionale con pasta violata ripiena di peretta fresca aromatizzata al limone, fritta con olio di semi. Ne avrete mangiate di seadas, ma mai così buone, credetemi!

Le seadas di Masnada

Masnada Restaurant

Località L'Agnata, Aglientu (Ss)

Tel. 3461206499

Ristorante da Thomas

Istituzione dell'alta cucina sarda, da Thomas ha saputo mantenere l'alta qualità che faceva di Santa Teresa una delle top food destination della Sardegna. Marcello Mannoni ha raccolto il testimone lasciato da papà Francesco (noto Cecchino) e mamma Isabella e l'ha portato avanti con passione e professionalità, puntando sulla qualità dei prodotti utilizzati e su uno staff di alta formazione. Entrare da Thomas significa vivere un'esperienza di cucina gourmet, ricercata e raffinata, ma attenta alle tradizioni, al gusto e alla vista, con l'utilizzo di prodotti di qualità. Qui, per sedersi al tavolo e degustare le portate del menu, è sempre consigliato prenotare, poiché la clientela è ampia e la frequentazione riguarda ogni periodo dell'anno. Se ancora non l'avete tra le vostre esperienze, mettetela, ne vale davvero la pena. Il piatto consigliato per queste feste di Pasqua da Thomas è il cannellone di mare: cannellone con ripieno al ragù di seppia e zucca confit. Assolutamente da provare.

Cannelloni di mare da Thomas

Ristorante da Thomas

Via Valle D'Aosta 22, Santa Teresa Gallura (Ss)

Tel. 3496929613

Ristorante La Tavernetta

Sulla spiaggia di Porto Taverna, in una location mozzafiato, con l'isola di Tavolara che si erge maestosa lì ad un passo, La Tavernetta è perfetta sia per una cena romantica che per una serata allegra tra amici. La cucina è all'altezza delle aspettative, co antipasti di pesce crudo e cotto, tra cui crudité del mare e gambero in pasta kataifi, a anche proposte innovative come il polpo glassato in salsa BBQ e il cefalo marinato alla soia, servito con mandorle tostate e carciofi croccanti. Tra i primi piatti linguina all'astice, fregola sarda allo scoglio e finocchietto selvatico, fusillone ai ricci di mare, burrata e pomodorini confit arrosto, spaghetto mantecato al prezzemolo, vongole e bottarga. Si continua con ottime fritture, tra cui il cartoccio alla gallurese, ad affiancare il pescato del giorno, l'aragosta cucinata a piacere e altre gustose portate. Per gli amanti della carne carciofo ripieno di panzanella e ricotta mustia, culurgiones cacio, pepe e guanciale croccante e il cosciotto d'agnello con sedano rapa e cipollotto fondente. In cucina è Antonio Blasi, noto ed affermato Chef Patron del rinomato ristorante Tamo, che qui a La Tavernetta porta esperienza e creatività per piatti di successo. Novità 2023 la selezione di aperitivi accompagnati da una selezione di bollicine e gin della cantina Silvio Carta. Una combinazione perfetta per iniziare la serata in modo speciale. Il piatto consigliato dallo chef Antonio Blasi per questa Pasqua 2023 è il fusillone ai ricci di mare, burrata e pomodorini confit arrosto. Una specialità che unisce sapori intensi e delicati in un'esplosione di gusto.

Fusillone ai ricci di mare, burrata e pomodorini confit arrosto

Ristorante La Tavernetta

Località Porto Taverna Sud, Vaccileddi, Porto San Paolo (Ss)

Tel. 07891776873

Ristorante Il Portolano

Apprezzato per la sua cucina originale e creativa, Ristorante Il Portolano sorprende per la qualità delle sue portate e per l'invidiabile veduta che si apre dalla terrazza, di fronte all’isola di Tavolara. In un ambiente rilassante e autentico, sul lungomare di Porto San Paolo, qui si vive un’esperienza culinaria all’insegna della freschezza e dell’autenticità, con piatti di alta cucina accompagnati da eccellenti vini di Sardegna. La Carta dei Vini merita una particolare citazione poiché, oltre alle etichette più famose, Il Portolano presenta vini di nicchia, per valorizzare prodotti di eccellenza che escono dalle piccole cantine dell'isola. Claudia e Roberto, collaborati da uno staff preparato e collaudato, sono per i loro ospiti un approdo sicuro, garanzia di sapori e bontà, per un momento di grande piacere sensoriale. Raggiungibile in pochi minuti da Olbia, Ristorante Il Portolano è una tappa immancabile nella visita alla Gallura. Il piatto consigliato da Claudia e Roberto per queste feste di Pasqua è il polpo locale cotto al vapore, servito con lamelle di carciofo crudo e bottarga di muggine.

Polpo locale cotto al vapore, servito con lamelle di carciofo crudo e bottarga di muggine

Ristorante Il Portolano

Via Molara 11, Porto San Paolo (Ss)

Tel. 078940670

Agriturismo Il Nuraghe del Lago Coghinas

Qui siamo nel cuore del nord Sardegna, ai bordi del lago Coghinas, in un ambiente naturale di rara bellezza, cornice di un agriturismo che è sintesi dell'accoglienza e della tradizione enogastronomica di questo territorio. Margherita Mossini e mamma Caterina sono l'anima di questo locale, capace di esaltare la genuinità di una cucina legata alle antiche ricette sapientemente riprodotte e valorizzate. La Pasqua a Il Nuraghe del Lago Coghinas è per vivere la quiete della campagna, a metà tra Gallura e Logudoro, immersi nei “sapori di una volta”, serviti con la cordialità e la simpatia di casa Mossini. Un consiglio è di farvi servire le verdure a millimetri zero di Francesco e di provare i formaggi di Cabigliera Zidda, del caseificio Demarcus e del minicaseificio Limbara, tanto per entrare nei profumi e sapori locali! Sarà Margherita a portarvi in un percorso di “gusto sfizioso”, iniziando dall'antipasto con le Fioridas, uno scrigno di pasta croccante dal ripieno cremoso e gustoso, composto da una delicata ricotta fresca condita con radicchio dell'orticello di Francesco. Il piatto consigliato da Margherita per queste feste di Pasqua è una gustosissima fregola di Sardegna agli asparagi selvatici raccolti in zona, per valorizzare i prodotti di stagione, proposta con cremoso al pecorino e crumble di pane aromatizzato.

Fregola di Sardegna agli asparagi selvatici raccolti in zona

Agriturismo Il Nuraghe del Lago Coghinas

Strada Statale 392 del Lago del Coghinas, 26, Oschiri (Ss)

Tel. 0799576653