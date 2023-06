50 Top Pizza Asia-Pacific: The Pizza Bar on 38th a Tokyo è la miglior pizzeria

50 Top Pizza ha svelato la classifica delle 50 migliori pizzerie dell’area Asia-Pacifico per il 2023. La cerimonia di premiazione si è svolta in Giappone, a Tokyo, presso l'Istituto italiano di cultura. Le prime 15 posizioni della classifica 50 Top Pizza Asia-Pacific 2023 entrano di diritto tra le 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno a Palazzo Reale di Napoli il 13 settembre. The Pizza Bar on 38th di Tokyo è risultata la migliore pizzeria per 50 Top Pizza Asia-Pacific 2023.

The Pizza Bar on 38th di Tokyo è la miglior pizzeria dell'area Asia-Pacifico

Al secondo posto Bottega, a Pechino; a completare il podio, Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca”, a Tokyo, a cui va anche il premio speciale Source of Inspiration 2023 - Stefano Ferrara Forni Award, assegnato a Giuseppe Errichiello, patron della pizzeria.

Seconda classificata, Bottega di Pechino

Al quarto posto 48h Pizza e Gnocchi Bar, a Melbourne, che ha ritirato anche il premio Made in Italy 2023 - Monte Bussan Award; quinto Fiata by Salvatore Fiata, a Hong Kong, pizzeria di Salvatore Fiata, che si è aggiudicato anche l’ambito Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award; al sesto posto Via Toledo Enopizzeria, a Dubai, a cui va anche il premio New Entry of the Year 2023 - Solania Award; settima posizione per Dante's Pizzeria Napoletana, ad Auckland, a cui è stato assegnato il premio Best Fried Food - Il Fritturista 2023 - Oleificio Zucchi Award; in ottava posizione Pizza Massilia, a Bangkok, che ha ricevuto anche il premio Best Service 2023 - Goeldlin Award; al nono posto Pizzeria Mazzie, a Bangkok; chiude la top ten Crosta Pizzeria, a Makati, che si è aggiudicato anche il premio Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award.

Il premio Best Beer and Drink Service 2023 - Birrificio Fratelli Perrella Award è stato consegnato alla pizzeria Al Taglio, a Sydney; Pizza Strada, a Tokyo, ha ricevuto il premio Performance of the Year 2023 - Robo Award; Il Caffè, a Dubai, si è aggiudicato il premio Best Pasta Proposal 2023 - Pastificio Di Martino Award; il premio Best Wine List 2023 - Asti Docg Award è stato conferito a L’Oliva Bangkok, a Bangkok; Da Susy, a Gurugram, infine, si è aggiudicato il premio One to Watch 2023 - Fedegroup Award.

Terzo posto per Pizzeria Peppe-Napoli sta' ca'

Sono 15 i diversi Paesi che rappresentano l’area Asia-Pacifico. Quello più rappresentato è il Giappone con 14 indirizzi, seguito dall’Australia con 10 e dalla Thailandia con 4. Prima volta per India, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Israele. Tokyo si conferma la capitale della pizza di qualità con 10 pizzerie presenti in guida.

Un'arte che conquista il mondo

Ad aprire la cerimonia di premiazione, Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone. «50 Top Pizza - ha dichiarato - non è solo una classifica o una guida online è soprattutto il riconoscimento del profondo impegno per la diffusione della vera arte della pizza in tutto il mondo. Quest'arte, fatta di manualità, tempi precisi di lievitazione e cottura, utilizzo di materie prime semplici ma di qualità superiore - farina, olio evo, lievito, sale, pomodoro e mozzarella - sta dimostrando di potersi esprimere, autenticamente, anche a decine di migliaia di chilometri dal nostro Paese. Questo patrimonio, che è espressione del nostro “Made in Italy”, va tutelato, valorizzato e promosso. Sono lieto di affermare che l'assegnazione di questo premio, 50 Top Pizza, contribuisce a questo obiettivo».

Un'area vocata alla pizza

«L’area Asia-Pacifico è in grande fermento, per quel che riguarda il mondo della pizza - hanno sottolineato i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - È per questo che abbiamo voluto fortemente la presentazione a Tokyo, che è una delle grandi capitali della pizza. Siamo felici di aver presentato una classifica così ben variegata e molto equilibrata. La pizza è buona, anzi buonissima, anche nell’area Asia-Pacifico e questa è una bellissima notizia, che siamo felici di confermare anno dopo anno».

Prossimo appuntamento a New York

Il prossimo appuntamento con 50 Top Pizza è fissato il 27 giugno, a New York, per scoprire le migliori pizzerie degli Stati Uniti d’America per il 2023.

I partner della manifestazione: Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio Tutela dell’Asti, Fedegroup, Ferrarelle, Goeldlin, Latteria Sorrentina, Oleificio Zucchi, Pastificio Di Martino, Robo 1938, Solania, Monte Bussan, Stefano Ferrara Forni.

La classifica di 50 Top Pizza Asia-Pacific 2023

1 The Pizza Bar on 38th - Tokyo, Giappone

2 Bottega - Pechino, Cina

3 Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca” - Tokyo, Giappone

4 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia

5 Fiata by Salvatore Fiata - Hong Kong, Hong Kong

6 Via Toledo Enopizzeria - Dubai, Emirati Arabi Uniti

7 Dante's Pizzeria Napoletana - Auckland, Nuova Zelanda

8 Pizza Massilia - Bangkok, Thailandia

9 Pizzeria Mazzie - Bangkok, Thailandia

10 Crosta Pizzeria - Makati, Filippine

11 Al Taglio - Sydney, Australia

12 Pizza Strada - Tokyo, Giappone

13 Pizza Studio Tamaki Roppongi - Tokyo, Giappone

14 Il Caffè - Dubai, Emirati Arabi Uniti

15 a mano - Makati, Filippine

16 Pizzeria Braceria Cesari - Nagoya, Giappone

17 Baci Trattoria & Bar - Hong Kong, Cina

18 Spacca Napoli - Seoul, Corea del Sud

19 La Bottega Enoteca - Singapore, Singapore

20 Andrea Style - Taipei, Taiwan

21 Little Napoli - Hong Kong, Cina

22 Pizzeria e trattoria da ISA - Tokyo, Giappone

23 Pizzeria e Braceria L’Insieme - Tokyo, Giappone

24 Pizza Madre - Sidney, Australia

25 Seirinkan - Tokyo, Giappone

26 La Tripletta - Tokyo, Giappone

27 Pizzeria da Tigre - Osaka, Giappone

28 Lil Franki Pizzeria - Sidney, Australia

29 L’Oliva Bangkok - Bangkok, Thailandia

30 Massimottavio - Tokyo, Giappone

31 Pizzeria da Ciro - Kyoto, Giappone

32 Queen Margherita of Savoy - Sydney, Australia

33 Gigi's Pizza Balmain - Sydney, Australia

34 +39 Pizzeria - Melbourne, Australia

35 Wild Flour Italian - Taguig, Filippine

36 Marni - Phuket, Thailandia

37 Shop225 - Melbourne, Australia

38 La Piedra - Gerusalemme, Israele

39 Lilian - Auckland, Nuova Zelanda

40 Five Olives - Phuket, Thailandia

41 Il Caminetto - Melbourne, Australia

42 Proof Pizza - Wine - Kuala Lumpur, Malesia

43 Solo Pizza Napulitana - Kuwait City, Kuwait

44 Da Susy - Gurugram, India

45 Beintema's - Bandung, Indonesia

46 Maestro Sourdough Pizza - Perth, Australia

47 Leo’s - Nuova Delhi, India

48 Pizzeria Cavalese - Giacarta, Indonesia

49 A16 - Yokohama, Giappone

50 Tarantella da Luigi - Tokyo, Giappone

50 Top Pizza Asia-Pacific - Premi Speciali 2023

• Source of Inspiration 2023 - Stefano Ferrara Forni Award

Giuseppe Errichiello - Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca” - Tokyo, Giappone

• Made in Italy 2023 - Monte Bussan Award

48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia

• Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award

Salvatore Fiata - Fiata by Salvatore Fiata - Hong Kong, Cina

• New Entry of the Year 2023 - Solania Award

Via Toledo Enopizzeria - Dubai, Emirati Arabi Uniti

• Best Fried Food - Il Fritturista 2023 - Oleificio Zucchi Award

Dante's Pizzeria Napoletana - Auckland, Nuova Zelanda

• Best Service 2023 - Goeldlin Award

Pizza Massilia - Bangkok, Thailandia

• Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award

Culatello, Black Tasmanian Cherries marinated in Marsala, Gorgonzola cream, Mozzarella, Balsamic Vinegar - Crosta Pizzeria - Makati, Filippine

• Best Beer and Drink Service 2023 - Birrificio Fratelli Perrella Award

Al Taglio - Sydney, Australia

• Performance of the Year 2023 - Robo Award

Pizza Strada - Tokyo, Giappone

• Best Pasta Proposal 2023 - Pastificio Di Martino Award

Il Caffè - Dubai, Emirati Arabi Uniti

• Best Wine List 2023 - Asti Docg Award

L’Oliva Bangkok - Bangkok, Thailandia

• One to Watch 2023 - Fedegroup Award

Da Susy - Gurugram, India

50 Top Pizza Asia-Pacific - Top in Country 2023

Top Pizzeria in Japan 2023 - The Pizza Bar on 38th - Tokyo, Giappone

Top Pizzeria in Mainland China 2023 - Bottega, Pechino - Cina

Top Pizzeria in Australia 2023 - 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia

Top Pizzeria in Hong Kong 2023 - Fiata by Salvatore Fiata - Hong Kong, Cina

Top Pizzeria in the United Arab Emirates 2023 - Via Toledo Enopizzeria - Dubai, Emirati Arabi Uniti

Top Pizzeria in New Zealand 2023 - Dante's Pizzeria Napoletana - Auckland, Nuova Zelanda

Top Pizzeria in Thailand 2023 - Pizza Massilia - Bangkok, Thailandia

Top Pizzeria in the Philippines 2023 - Crosta Pizzeria - Makati, Filippine

Top Pizzeria in South Korea 2023 - Spacca Napoli - Seoul, Corea del Sud

Top Pizzeria in Singapore 2023 - La Bottega Enoteca - Singapore, Singapore

Top Pizzeria in Taiwan 2023 - Andrea Style - Taipei, Taiwan

Top Pizzeria in Israel 2023 - La Piedra - Gerusalemme, Israele

Top Pizzeria in Malaysia 2023 - Proof Pizza - Wine - Kuala Lumpur, Malesia

Top Pizzeria in Kuwait 2023 - Solo Pizza Napulitana - Kuwait City, Kuwait

Top Pizzeria in India 2023 - Da Susy - Gurugram, India

Top Pizzeria in Indonesia 2023 - Beintema's - Bandung, Indonesia

