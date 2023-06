La cucina stellata di chef Peter Girtler al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno

Il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno, in provincia di Bolzano, è un antico punto di sosta che, in sette secoli di onorata carriera, non ha mai tradito la sua missione ovvero quella di accogliere chi passa. E in cucina non può che esserci un cuoco all'altezza della location e della storia di questo hotel: da ormai oltre un decennio, infatti, c’è Peter Girtler, classe 1972, giovane chef talentuoso, che ha conquistato nel corso degli anni due stelle Michelin e che, nel 2023, ha ottenuto il titolo di miglior cuoco dell'Alto Adige, con citazioni e raccomandazioni anche della Grande guida di ristoranti e alberghi oltre che del prestigioso Atlas Schlemmer di Germania.

Lo chef stellato, Peter Girtler

Peter Girtler, nella sua cucina non c'è solo l'Alto Adige ma anche il Mediterraneo

Dopo esperienze a Tirolo, Seefeld, Bolzano ed Aschau, Girtler ha fatto ritorno nella sua terra con un bagaglio ricco non solo di sapori della montagna: nei suoi piatti c’è tutto l’Alto Adige, ma anche il Mediterraneo che sale, dalle varie coste dello stivale italiane per accomodarsi a tavola, proprio come viaggiavano, salendo o scendendo per il Belpaese, gli antichi viaggiatori. Fra di loro ci fu anche Johann Wolfang Goethe, che proprio alla locanda della famiglia Stafler, ebbe occasione di soggiornare, ammirando i luoghi e godendo di questi sapori che ancora oggi sono sinonimo di accoglienza.

Materie prime a km0, amore per il territorio e autenticità: la cucina di Peter Girtler

Prodotti locali, chilometro zero, amore per il territorio, ma anche per l’innovazione. La sua cucina è come in due manche del suo adorato sci alpino: da una parte il ristorante stellato dedicato a buongustai esigenti, raffinati ed innamorati di una idea di fine dining che non dimentica la tradizione. Dall’altra l’amore per il territorio che condensa con vivacità ed estro, tutto il bello e il buono del territorio, in piatti più rustici, genuini, autentici. Le materie prime arrivano in primo luogo dai contadini che abitano non lontano, grazie ad una forte e cordiale rete di produttori selezionati e fidati, e quando si può, come nel caso di salsicce, uova, speck e verdure, anche dai diversi masi della famiglia Stafler.