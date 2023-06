Acanto, una esclusiva cena gourmet "invertita" con Maison Vevue Clicquot

Si terrà martedì 27 giugno alle 19.30 ed è una delle occasione da non perdere per chi ama l'alta cucina e l'enologia. La cena gourmet realizzata dall'Acanto, ristorante dell'Hotel Principe di Savoia di Milano, in collaborazione con Maison Vevue Clicquot è all'insegna del prestigio e della sostenibilità. L'idea alla base della serata è originale e si basa sull'inversione.

Una cena gourmet che segna la collaborazione tra Acanto e Maison Vevue Clicquot

Acanto e Maison Vevue Clicquot, un menu... invertito

Inversione, perchè aromi, frutta e verdura diventano i protagonisti del piatto, mentre carne, pesce e uova vengono considerati e quindi cucinati come dei contorni. Si tratta di un progetto sicuramente originale dal punto di vista scientifico e umanistico. Trova la sua casa naturale nell'orto di Verzy della Maison Veuve Cliquot. Il costo è di 135€ a persone, vini inclusi. La prenotazione è necessaria.

La Grande Dame di Maison Vevue Clicquot

Il menu della serata di Acanto e Maison Vevue Clicquot

Il menu è originale. Dopo il benvenuto del chef si trovano:

Giardino di baby verdure con hummus abbinato a Cuvéè SPB Magnum

abbinato a Risotto con zucchine trombetta maggiorana, fiori di zucca e nocciole abbinato a u n Vintage 2015

trombetta maggiorana, fiori di zucca e nocciole abbinato a u Crema di piselli e menta con pane croccante, spuma di baccalà e peperone crusco abbinato a La Grande Dame 2015

pane croccante, spuma di baccalà e peperone crusco abbinato a Sablè Breton , mascarpone, frutti rossi e sorbetto al basilico abbinato a un Vintage Rosé 15

, mascarpone, frutti rossi e sorbetto al basilico abbinato a un Caffè e petits fours

Maison Vevue Clicquot