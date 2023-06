Barù sbarca in Sardegna: Braci Beach Edition all'Hotel Abi d'Oru

Chi non ricorda il successo mediatico di Braci by Barù, il temporary restaurant aperto a Milano nel 2022 da Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, conosciuto al grande pubblico come Barù. Ora Barù, classe 1981, esperto di vini e food influencer, ripropone l’esperienza in Sardegna e più precisamente all’Hotel Abi d’Oru al golfo di Marinella dove apre il pop up estivo Braci By Barù Beach Edition. Una tappa imperdibile per mette per gli amanti della brace, tra lo sfrigolio della griglia, l’ardore del fuoco e l’aroma delle spezie e delle salse.

Lobster Roll la chicca di Braci By Barù Beach Edition

Già, perché come evoca il nome stesso, il cuore del nuovo pop up restaurant (che sorge accanto al Pool Bar e alla piscina dell’hotel) è ovviamente la brace, ovvero la cottura alla griglia, principalmente di carne e di pesce, ma con un'attenzione anche alle proposte vegetariane. Chicca tra le chicche il Lobster Roll. Il goloso panino con astice alla griglia sarà proposto con un pane al latte fragrante e una maionese aromatizzata con erbe locali della macchia mediterranea e il miele delle arnie dell’Abi d’Oru - curate ogni giorno da un apicoltore nell’entroterra per celebrare il nome stesso dell’hotel - in sardo, “ape d’oro”.

La cucina primordiale secondo Barù

La filosofia culinaria di Barù significa andare oltre l’impiattamento, oltre il colore, le consistenze o l’esoticità del piatto. Significa ricercare ed esaltare, tramite la cottura, il sapore originario delle materie prime. È questo l’unico vero comandamento alla base della sua cucina al barbecue. Un sapere e una tecnica che Barù ha sviluppato e arricchito negli anni grazie alle esperienze di vita raccolte in giro per il mondo, ma le cui radici affondano nelle memorie della famiglia e dell’Alta Maremma.

Nelle ricette di Barù tutto è primordiale, conviviale, riportato all’essenza, proprio come il tempo trascorso in quest’angolo della Sardegna; non esistono regole scolpite nella pietra, grammature precise, procedimenti da seguire alla lettera, ogni preparazione va compresa, assaggiata e sperimentata più volte, e infine adattata ai propri gusti - dove solo due ingredienti non possono mancare: il rispetto per le materie prime e l’amore incondizionato verso le braci. «Non sono un cuoco, non sono uno chef, non sono un enologo. Sono solo un comunicatore del buongusto», sottolinea, infatti, Barù.

Sardinian Beach Hotel & Spa Località Golfo di Marinella-Porto Rotondo

Tel 0789 309019