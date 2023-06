 Berton e Daniele: un dialogo culinario ispirato da Alessandro Manzoni

Prosegue a pieno ritmo "150 The Manzoni", l'innovativo ciclo di cene che sta animando la scena gastronomica milanese. Martedì 20 giugno, all’interno del The Manzoni, il resident chef Giuseppe Daniele ha accolto Andrea Berton, uno tra i massimi protagonisti della ristorazione nazionale. La cena è diventata il palcoscenico di un dialogo culinario di grande interesse, all’interno del quale, pur mantenendo fede alle proprie radici e alla propria visione, gli chef hanno saputo intrecciare una conversazione raffinata, creando un menu che rappresenta un vero e proprio percorso tra sapori, tecniche e tradizioni.

Giuseppe Daniele e Andrea Berton

L'incontro delle tradizioni: il menu

Andrea Berton ha presentato una serie di piatti che, in qualche modo, rappresentano un autoritratto. Le sue proposte, come la focaccia con burro all'olio Evo e alice marinata, il panino al vapore alla pizzaiola e l'immancabile risotto (Pozzi riserva) alle erbe fresche, olive, polvere di capperi e capasanta, raccontano la sua storia, il suo legame con la tradizione e la sua personale interpretazione della cucina. Giuseppe Daniele, dal canto suo, ha risposto con creazioni altrettanto intriganti, come il bacio di dama salato con paté di fegatini di pollo, i tortelli di baccalà e caviale e la quaglia in tre consistenze con prugne e patata soffiata. Ogni piatto esprime il desiderio dello chef del The Manzoni di esplorare e reinventare i confini della cucina italiana.

Omaggio a Manzoni: cucina e cultura

La partecipazione a 150 The Manzoni ha offerto a Berton l'occasione di rendere omaggio a uno degli scrittori più iconici della cultura italiana, simbolo della milanesità nel mondo. Il risotto, protagonista indiscusso della cucina milanese, ha trovato un posto d'onore in questa celebrazione, rivestendo un ruolo che va oltre la semplice proposta culinaria, divenendo un vero e proprio tributo alla città.

Risotto Pozzi Riserva alle erbe fresche, olive, polvere di capperi e capasanta 1/6 Asparago bianco con parmigiano e nocciola 2/6 Quaglia in tre consistenze, prugne e patate soffiate 3/6 Zucchina trombetta con crema agli agrumi, sorbetto al cetriolo e animelle fritte 4/6 Tortelli di baccala` mantecato, burro, salvia e caviale 5/6 Cioccolato, lampone e liquirizia 6/6 Previous Next

I prossimi appuntamenti

Il progetto “150 The Manzoni”, ideato e curato da Laura Gobbi, non si ferma qui. Dopo una meritata pausa estiva, la rassegna riprenderà martedì 26 settembre, con lo chef Roberto Di Pinto di Sine. Martedì 24 ottobre, invece, sarà la volta dello chef Felix Lo Basso dell’omonimo ristorante. Chiuderà il ciclo martedì 28 novembre lo chef Terry Giacomello, che ha da poco aperto il suo Ristorante Nin, sulle rive del Lago di Garda.