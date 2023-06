Fare sesso al ristorante? Da Puzzle, cucina francese, si può. Ma solo gli straricchi

La notizia potrebbe sembrare una burla, ma in realtà è solo un segno dei tempi. A Los Angeles, Hollywood, è stato aperto un ristorante dove poter fare sesso. Si chiama Puzzle e consente l'accesso solo a chi può pagare una quota annuale di iscrizione di 10 mila dollari, base per garantirsi una prenotazione.

Un ristorante dove fare sesso, il Puzzle a Hollywood

L’iniziativa, definita una uova frontiera della trasgressione, è del 52enne Damon Lawner, eccentrico imprenditore, già noto alle cronache americane per aver fondato un club, Sanctum, in cui si ospitavano stravaganti incontri sessuali per facoltosi ospiti, tra cui ci sarebbe anche il figlio del presidente americano, Hunter Biden.

Oltre alle pietanze da Puzzle si consumano anche relazioni sessuali dietro tende di velluto

In questo caso si tratta di un ristorante di cucina francese dove è lecito consumare oltre alle pietanze, anche una relazione sessuale, nascosti da una tenda che viene montata intorno al tavolo, al riparo dalla curiosità degli altri avventori del locale. Ma pur sempre in un contesto pubblico.

Damon Lawner, un suo ritratto ufficiale da Guru del sesso

Puzzle ha 15 tavoli intimi, nascosti in alcove ad arco dietro spesse tende di velluto che possono essere chiuse per la privacy, dove le persone possono come detto fare quel che vogliono, purché sia legale. E l’impegno di Lawner è che nessuno vada a sbirciare dietro alle tende.

Il “Gesù del sesso moderno”, ci si perdoni la definizione che non è certo nostra, dopo aver guidato per anni stravaganti raduni in cui i partecipanti dovevano inviare in anticipo foto di loro stessi, per essere selezionati, e pagare membership da 75 mila dollari l’anno, adesso ha deciso di compiere il grande passo: indicare un nuovo orizzonte erotico, aprendo un ristorante di cucina francese dove si può fare sesso. Meno male che è non è un ristorante italiano, speriamo che nei nostri si continui ad andare solo per mangiare ….