«Aprirò quando tutto sarà finito». Ristoratore milanese contro i nuovi fermi

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 17:38

Stefano Del Savio con Alessandro Rinaldi, chef di Alto

Perché i ristoranti sono stati così presi di mira?

Più le spese dei ricavi: non si riesce ad andare in pareggio

La ricerca statistica condotta dalla Public Health England

istorazione, pandemia, zona rossa, arancione o gialla. E ora nuivi blocchi. Aprire o non aprire? Pubblichiamo l’analisi di, 50 anni, imprenditore nel mondo della tecnologia e per diversi anni consigliere nel gruppo Telecomunicazioni di Assolombarda. Appassionato di ristorazione, ha investito nel tempo anni in diversi locali. Oggi èin centro a, sulla cresta dell’onda da oltre 10 anni, e, inaugurato il 30 ottobre 2020 sfruttando uno spiraglio di possibilità tra un Dpcm e l’altro. Del Savio avevacon la Lombardia di nuovo zona gialla. E i fatti gli hanno dato ragione.«La, un sistema per rinfrancare gli animi ma non certo per risanare i portafogli che ormai sono gonfi di debiti contratti con le banche durante il primo lockdown, nella speranza che di li a poco tutto sarebbe finito. Loa oggi, parlo per noi,e del Decreto ristori non abbiamo visto nulla. Andiamo avanti con, ma purtroppo molti amici ristoratori non ce l’hanno fatta e molti altri stanno per cedere. Si stima, solo a Milano, unai. È un dato allarmante!Lo stesso. Come si può pensare di aiutare un’attività che solo d’affitto mensile paga 10.000 euro - pur chiusa - con 6/7 mila euro per 2 mesi? Perché i ristoranti sono stati così presi di mira? In un ristorante ho il metro di distanza, ho dispositivi di protezione per il personale e di igienizzazione per gli ospiti, ho un accesso controllato e un tracciamento (misuro la temperatura, scrivo i nomi e i numeri di telefono) ho una capienza massima di persone consentite, ho il plexiglass alla cassa e in molti casi anche tra i tavoli.. In altri luoghi, per esempio mezzi pubblici, scuole, supermercati, di queste misure se ne applica sono una, due o forse tre. Difficilmente le vedo applicare tutte.Che senso ha lasciare aperti i ristoranti all’interno degli alberghi e degli aeroporti, ma quelli all’esterno chiusi? Che beneficio porta stare aperti solo a pranzo, quando. Figuriamoci con scuole chiuse, aziende in smart working, turismo azzerato. Sono più le spese dei ricavi, non riesci neppure ad andare in pareggio., anzi, semmai il contrario. Io di sera esco con la famiglia, con gli amici, quindi persone che conosco bene e sulle quali posso essere “quasi certo” della loro salute, sicuramente molto di più rispetto a un collega d’ufficio, a un fornitore o a un cliente con il quale vado a pranzo.Interessanti i dati di una ricerca statistica condotta dalla Public Health England (PHE) che ha eseguito il tracciamento di oltre 100 mila persone positive. Lo studio è stato condotto in. I risultati sono emersi analizzando, dal 9 al 15 novembre 2020.Ecco cosa è emerso in merito aiSupermercato – 18,3%Scuola secondaria – 12,7%Scuola primaria – 10,1%Ospedale – 3,6%Casa di cura – 2,8%College – 2,4%Magazzini – 2,2%Asilo nido prescolare – 1,8%Pub o bar – 1,6%Alberghi – 1,5%Università – 1,4%Studi medici – 1,1%Palestre – 1,1%Ristoranti – 1,0%Il supermercato è stato indicato come il luogo più “pericoloso” in termini di contagi. Le spiegazioni potrebbero essere diverse: per esempio potrebbe influire il fatto che è il posto in assoluto in cui quasi tutte le persone si recano sistematicamente anche con il lockdown.E quindi? Con tutto l’indotto di mano d’opera e fornitori che questi si portano dietro? Perché penalizzare così questa categoria? Con Alto ho avuto il coraggio di(30 ottobre, ndr), sono stato aperto 7 giorni e poi ho chiuso. Niente asporto, niente delivery,, sommati a quelli già sostenuti per. Senza contare le perdite che i distanziamenti hanno portato, riducendo drasticamente il numero di coperti e di persone all’interno del locale.Dunque? Tutto questo che senso ha? Non so darmi una risposta, so soltanto che,, aspetto quando tutto sarà finito e finalmente potremo tornare a vivere la nostra vita in totale libertà. Allora e solo allora riaprirò».