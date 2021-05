Bologna parla anche napoletano: apre Pizzeria I Portici

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 08:30

La terrazza di Pizzeria I Portici

Le pizze de I Portici

Pizza La Grassa

Pizzeria dai prezzi accessibili con la filosofia tipica dell'alta ristorazione

a poche settimane si amplia l’offerta ristorativa de “”, l’elegante hotel 4 stelle nella centralissima via Indipendenza, unica struttura in città a potersi fregiare (dal 2012) di unacon annesso il. Unaallestita nella splendidadell’ottocentesco, che si affaccia sul polmone verde dele sull’iconico complesso del Pincio, inaugurato nel 1896 dal Re Umberto I e dalla Regina Margherita (sarà un segno?).Con la supervisione dello chef stellato da poco in forza al ristorante , il pizzaiolo di origini napoletanedeclina otto varianti tutte caratterizzate dall’impasto con cornicione alto,e lunga lievitazione. Abbinate a materie prime selezionate come farine, Pomodoro San Marzano Dop, Mozzarella di bufala campana Dop, Parmigiano Reggiano di Montagna 24 mesi, mortadella Bologna Igp.Nel, affiancato da una selezionata carta dei vini e delle birre, spiccano l’originale “Pizza dello chef” (fiordilatte, cipolle stufate, guanciale, pepe, pecorino romano) a 10 euro; “La Grassa” (mortadella, fiordilatte, squacquerone, parmigiano, pesto di rucola) a 10 euro; “La Vegetale” (crema di piselli, fiordilatte, zucchine, fiori di zucca, pomodori datterini confit) a 9 euro; La Calabrisella (peperone, patate lesse, fiordilatte, ‘nduja) a 10 euro.Una location accattivante e dai prezzi accessibili con la consapevolezza, come sottolinea, ceo del Gruppo I Portici, «…che, mai come in questo periodo, glisono di vitale importanza e abbiamo cercato il modo migliore per valorizzare la nostra grande terrazza… Al tempo stesso, intendevamo completare il servizio di ristorazione delle ore serali con un'offerta alla portata di tutti ma gastronomicamente allettante e in linea con la nostra filosofia di alta ristorazione».Per informazioni: www.iporticihotel.com