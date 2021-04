Il food pairing di Obicà con vista sui monti di Palermo

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 17:30

Crema di zucca e ricotta

Luca Scrimenti, dal Charleston di Mondello alla Rinascente di Palermo

Food pairing con vista e nel rispetto della stagionalità

Luca Scrimenti

umerosi locali, con pubblico più o meno giovane, si rendono attraenti per ilcon cocktail di qualità. Il pubblico s’impegna più nelle chiacchiere e nelle relazioni che nel; richiede un miscelato non necessariamente alcolico, accompagnato da piatti allegri e ben presentati.è fra i bravi e capaci barman che hanno saputo intercettare fin dagli inizi questa esigenza.Dall'inizio degli anni 2000 ha iniziato il lavoro nelladi alto profilo, in particolare nel ristorante Charleston di Mondello . Ora apressodi Palermo cura l’organizzazione, il buon funzionamento del bar e soprattutto le preparazioni del bere miscelato. Ama i cocktail serviti in coppa, il Negroni, il Martinez, quelli a base gin, vodka, rum, vermouth esiciliano, solo per fare qualche esempio; è un piacere vederlo al lavoro, tra imbutini, ghiaccio e mixer, quando utilizza con cura e coscienza le bottiglie giuste, scelte tra oltre 120 etichette. E Luca racconta brevi aneddoti sulla storia, i personaggi e le origini dei cocktail.Al quarto piano de la Rinascente il ristorante-bar Obicà si distingue per ilcon splendida vista sulla città fino ai monti. L’ambiente allegro e riservato a un tempo,, tavoli in legno chiaro, banco bar e divanetti con caffetteria, aperitivi, cocktail. Ilè adatto ai buongustai che trovano qui alimenti genuini e ben cucinati al momento.A titolo d’esempio segnalo gli aperitivi con taglieri e selezione di salumi, formaggi e pani speciali, tris di pizzette, degustazione di mozzarella di bufala campana (specialità della casa) e mignon fritti; poicon scelta di squisiti condimenti. Suggerisco la pizza, leggera e croccante, l’intramontabileanche in versione mini, in autunno le zuppe di zucca; si termina con i golosi dolci; a ogni ora l'ottimo Tiramisù. Quando riaprirà fatevi consigliare dalla gentile direttrice signora Angela Caci.Per informazioni: www.obica.com