Gabriele Muro, un menu del cuore dedicato alla sua Procida

Gabriele Muro

Procida, Capitale della Cultura 2022

La Colazione del Pescatore, una delle cinque portate del menu "Sull'isola di Gabriele"

è stata proclamata. Un'isola così piccola, solo 4 kmq di superficie e 10mila abitanti, un fazzoletto di terra nel cuore del Golfo di Napoli, un'isola dal fascino profondo dovuto anche ai suoi prodotti, dal, dai sapori e dai profumi, celebre e celebrato quello dei limoni fitti tra i pergolati.Sull’onda dell’entusiasmo per la nomina della sua isola,, procidano e trapiantato a Roma da anni,di, 5 stelle lusso in un'ala di, apre uno spaccato evocativo della cucina di Procida.«Sono così felice ed emozionato che la mia piccola Procida è stata scelta come capitale della cultura 2022 che ho deciso di dedicarle un interoda Adelaide tutti i giorni, sia a pranzo che a cena (ovviamente nelle condizioni permesse agli hotel da Dpcm, ndr). "" è il nome del menu che comprende: 'O pesce fujuto", La Colazione del Pescatore, La Cicarella Nuda, Lo Scorfano scherza sott'acqua, L'Oro di Procida. È un menu con moltida sempre con tanti orti stretti tra le case colorate dei pescatori o in fondo a un vicolo, e i piatti di tradizione: una cucina povera marinara, per quanto rivista con gli occhi di chi ha viaggiato, come tutti noi da sempre andati per mare».«Un- precisa Gabriele Muro - Anche quello che mangiavo da bambino è il giallo, l'arancio come la marmellata di agrumi che faceva zia Salette, il rosso del pomodoro nei barattoli. Su tutto sempre l'azzurro forte del mare, dal gusto salmastro che è nel nostro dna. Procida per me è una visione, un paesaggio che ho negli occhi e nel cuore da quando sono andato via dall'isola e che ogni volta che torno riaccarezzo dal vivo ma che cucinando spesso mi sento addosso. D'altra parte se mi sono innamorato della cucina complice fu proprioe il ricordo di quando piccolissimo scendevo sotto'acqua mano nella mano con mio padre che pescava e poi a tavola erano alici, saraghi, cicarelle».Oggi la cucina di Gabriele Muro è unae colta al tempo stesso. Una cucina fine dining, frutto di una grande ricerca sul prodotto, spesso ittico ma non solo, un'attenta consapevolezza delle tradizioni e delle radici reinterpretate con leggerezza ed estro equilibrato. Il suo è uno stile fatto di, intuizione e talento: stagionalità dei prodotti, tecniche di cottura leggere nel rispetto ereperite presso piccoli produttori. Un mix di tradizione e contemporaneità nel segno di una gioiosità tutta mediterranea.Per informazioni: www.hotelvilon.com